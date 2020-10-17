В Сарапульском педколледже открыли новые мастерские

Алексей Вольцев

В Сарапульском педагогическом колледже состоялось торжественное открытие новых мастерских, сообщает информационное агентство «Удмуртия». Обновление материально-технической базы учебного заведения стало возможным благодаря гранту, который колледж получил по нацпроекту «Образование».

«Общая сумма гранта – 13 миллионов рублей, из них 11 миллионов предоставило Минпросвещения России, более 1,5 миллиона рублей выделила республика и около 500 тысяч рублей мы направили своих средств», – рассказала директор колледжа Ирина Сюткина.

Она уточнила, что мастерские «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Преподавание технологии», «Физическая культура, спорт и фитнес» аккредитованы по стандартам Ворлдскиллс Россия как центры проведения демонстрационных экзаменов.

Мастерская компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» состоит из трех помещений: это учебный класс, спортивный и тренажерный залы. Здесь студенты осваивают современные технологии в области преподавания физической культуры.

Мастерская компетенции «Дошкольное воспитание» представлена двумя аудиториями: это учебный класс и пространство, оформленное как группа детского сада.

Здесь установлено современное оборудование для изучения правил дорожного движения.

В мастерскую «Преподавание в младших классах» закуплено новейшее оборудование для освоения методик начального образования: мобильный класс, планшеты, интерактивная панель, электронный флипчарт, естественно-научная лаборатория, цифровые микроскопы, наборы робототехники.

В мастерской «Преподавание технологии» есть все, что необходимо для приобретения навыков ручного труда и овладения основами электроники.