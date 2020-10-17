В Совфеде объяснили, почему США обязаны ответить на предложение по ДСНВ

Лидия Мартынова

Предложение президента РФ Владимира Путина продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год без условий юридически безупречно и политически ответственно, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Путин в пятницу предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год с тем, "чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода".

"Предложение президента РФ американцам продлить ДСНВ на год безупречно с юридической точки зрения и ответственно с политической. Юридическая сторона вопроса исчерпывается положением статьи 14 договора: "Если любая из сторон поднимает вопрос о продлении настоящего договора, стороны совместно его рассматривают". Теперь американцы обязаны ответить", - написал сенатор в Facebook.

Но важнее, по его словам, сторона политическая. "Россия продемонстрировала полное осознание своей глобальной ответственности за судьбы договора и, следовательно, последствий его непродления для международной стабильности и безопасности. За неимением других альтернатив (а их нам не оставили) мы спасаем договор в его нынешнем виде, не более, но и не менее. Такую же ответственность должны проявить и американцы", - подчеркнул Косачев.