В Совфеде оценили возможность продления ДСНВ без условий

Алексей Вольцев

Продление по предложению президента РФ Владимира Путина Договора об СНВ на год без всяких условий, чтобы затем в течение этого времени провести содержательные переговоры по всем параметрам контроля над вооружениями, не потребует никаких дополнительных процедур, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это абсолютно правильное решение. Договор сейчас действует, и его продление не потребует никаких процедур", - заявил он РИА Новости.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.