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Вложения Россия в госбумаги США сократились на $ 20 млн

Вложения Россия в госбумаги США сократились на $ 20 млн

Россия сократила объем вложений в государственные ценные бумаги США на 20 млн долларов — с $ 5,87 млрд (в июле) до $ 5,85 млрд долларов США (в августе). Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $ 2,6 млрд долларов вместо $ 3,17 млрд долларов месяцем ранее; на долю краткосрочных — $ 3,2 млрд долларов в августе против $ 2,7 млрд долларов в июле.

Следует отметить, что лидером среди держателей гособлигаций США остаётся Япония с $ 1,276 трлн долларов. На втором месте — КНР ($ 1,06 трлн долларов).

Напомним, Россия начала резко сокращать вложения в американский государственный долг весной 2018 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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