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Wanted: "умная" термощетка для мгновенного придания объема волосам

Wanted: "умная" термощетка для мгновенного придания объема волосам

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — термощетка Rise британского бренда ghd, которая обещает в два счета сделать такие же пышные локоны, как у Кейт Миддлтон. Этот простой в использовании инструмент создает объем от корней и выделяет отдельные пряди. А еще он поддерживает постоянную температуру 185 °C, поэтому риск "перегреть" волосы минимален.

Британский бренд ghd был основан в 2001 году стилистами и предпринимателями Мартином Пенни, Робертом Поулсом и Гари Дугласом. И первым товаром бренда стал уже привычный всем нам всем утюжок для выпрямления волос. Тогда уникальная технология была выкуплена британцами у корейского изобретателя. Незамысловатый прибор так понравился парикмахерам, что гаджет стал популярен далеко за пределами родной Англии. Среди поклонниц марки немало знаменитостей: Мадонна, Виктория Бекхэм, Гвинет Пэлтроу и многие другие.


Недавно марка представила свою новую разработку — термощетку с технологией ghd ultra-zone. Она умеет распознавать и прогнозировать потребности волос при укладке. А еще она поддерживает постоянную температуру 185 °C, которая контролируется 250 раз в секунду (это вам не обычная керамическая плойка!) и адаптируется под скорость укладки.


При 185 °C вы не повредите волосы, но эта температура достаточна, чтобы создать долгоиграющую укладку. Корень волоса растет под углом, а чтобы получить объем, нужно выпрямить его. Таким образом, нужно использовать щетку максимально близко к корню и коже головы, не касаясь ее, чтобы не повредить горячим инструментом. Для этого очень важны щетинки: они должны быть достаточно длинными, но при этом цепкими, чтобы поднимать волосы ближе к корню,

— объясняет технический директор марки Тим Мур.


Благодаря гладкой ручке конической формы гаджет удобно держать: за шнур длиной 2,7 метра производителям отдельное спасибо! В комплекте есть мягкая подставка для защиты поверхностей, поэтому не придется беспокоиться о том, что можно прожечь туалетный столик, пока делаете глоток утреннего кофе. Да и спалить квартиру им тоже не получится: после 30 минут автоматически включается спящий режим.


Щеткой можно укладывать только сухие волосы. Просто проведите ей по волосам от корней до кончиков.


В пару к Rise компания ghd также выпустила новый спрей для корней, который, по словам создателей, увеличит объем волос в 2,5 раза. Однако, ясное дело, подойдет абсолютно любой спрей для прикорневого объема.


Стоимость щетки — 13 700 руб.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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