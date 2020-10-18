100 смешных статусов для подруг, которые поднимут настроение

Лидия Мартынова

Кто бы чтони говорил, но женская дружба существует. Это те особые трепетные отношения,которые не требуют никакой кровной связи. Настоящую подругу найти нелегко.Подругу, обладающую хорошим чувством юмора – еще сложнее. В этом материале мыподготовили 100 статусов, которые непременно заставят твоих подруг улыбнуться.ТОП-100 смешных статусов для подругНаверное, нужно очень хорошо знать человека, чтобы заставить его так хохотать.Незнакомцы думают, что я тихая, мои друзья думают, что я общительная, и только она одна точно уверенна, что я просто сумасшедшая.В конце концов, мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей.Хорошая подруга помнит все ваши лучшие истории. Лучшая – прожила их вместе с тобой.Я улыбаюсь, потому что ты моя подруга. И смеюсь, потому что знаю, что ты ничего не можешь с этим поделать.Подруги очень любят друг друга, но в то же время хотят свернуть друг другу шеи.Никогда не бывает так страшно, когда у тебя есть лучший подруга.Я никогда не позволяю своей лучшей подруге делать глупости ... одной!Настоящие подружки не судят друг друга. Они обсуждают других людей вместе. И запомни, если нас поймают, ты – глухая, а я не говорю по-русски. Дружба – это найти того особенного человека, с которым тебе будет приятно быть глупой. У моих подруг нет срока годности. Мы всегда будем дружить, по крайней мере, пока не состаримся. Склероз поможет нам познакомиться снова. Найти подругу с таким же психическим расстройством – бесценно! Мы будем теми старушками, которые доставляют неприятности в доме престарелых. Даже не знаю, что теснее – наши джинсы или наша дружба! Надеюсь, мы останемся подругами до самой смерти. И даже тогда мы будем подругами-призраками, ходящими сквозь стены и пугающими людей до смерти. Друзья приходят и уходят, но лучшая подруга всегда находит дорогу назад. Она на 75% состоит из воды и на 25% из безумия. Только ей я могу слать фотографии, на которых отвратительно выгляжу. Моя подруга – это лучшее противоядие от моих врагов. Когда я говорю, не сомневайся, никто не узнает… моя подруга не в счет. Она такая одна, потому что я не осмелилась бы быть такой странной с кем-то еще. Лучшим подругам наплевать, как чисто в твоем доме. Их волнует достаточно ли у тебя вина. Если твои подруги не смеются над тобой – это повод задуматься и насторожиться. Все, что мне нужно – это чтобы моя подруга разделяла мои странности. До чего же это великолепно, случайно познакомиться с человеком и понять, что ... вот с ней-то вы и будете троллить друг друга всю жизнь. Вся жизнь состоит в том, чтобы найти людей, которые такие же сумасшедшие, как ты. Неважно, насколько ты серьезна, у тебя все равно должен быть тот единственный человек, с которым ты можешь быть абсолютно глупой. С ней мы не сплетничаем, мы распространяем жизненно важную информацию! Девушки могут выжить без парня, но они не могут выжить без лучшего друга. Чем лучше подруга, тем меньше времени на уборку ты тратишь, готовясь к ее приходу. Я была настоящим ангелом… А потом появилась моя лучшая подруга. Лучшие подруги не судят друг друга. Они судят других вместе. Лучших подруг трудно найти, потому что самая лучшая уже моя. Когда мы с моей лучшей подругой впервые встретились, мы обе были в шоке. Друзья приходят и уходят, как волны океана, но настоящие, как осьминог, прилипают к твоему лицу. Я обещаю стебать тебя до скончания веков. Помни, что самые ценные предметы антиквариата – это дорогие старые подруги. Только настоящая подруга не боится говорить правду, зная, что она может получить за это в лоб. Эта сумасшедшая всегда подпевает мне. Даже если не знает слов. Нужно много мужества, чтобы противостоять врагам, но еще больше, чтобы противостоять друзьям. Мы с ней больше, чем подруги. Мы как настоящая банда. Хорошие времена + сумасшедшие подруги = незабываемые впечатления. Дружба с ней, как успокаивающий кофе и сладкий пирожок. Близкая подруга – это та, с которой смешно даже молчать. Все, что раньше считалось грехом, теперь стало нашим хобби. Моя подруга скорее умрет, чем подумает. Мне нравится, что наша дружба соответствует моей неспособности отвечать на сообщения вовремя. Я храплю так громко, и это невероятно пугает мою подругу… Особенно, когда мы едем в машине, которую я веду. У меня есть много шуток о безработных подругах, но ни одна из них не работает. Моя подруга жаловалась вчера вечером, что я никогда ее не слушаю. Ну, или что-то в этом роде. Большинство людей вызывают у меня желание убить их во сне, но только не ты. Я бы предпочел твою компанию пицце и коле в любое время. Твой характер сможет принять только псих и подруга вроде меня. Как бы мне ни хотелось проводить с тобой время каждый день, иногда мне действительно есть чем заняться. Из всех сумасшедших в мире ты – мой самый любимый. Моя подруга умнее, чем кажется. Ты такая красивая. Внутри. Если тебе когда-нибудь понадобится избавиться от тела, я буду рядом. Больше всего мне нравится в тебе то, что ты никогда не позволяешь мне делать глупости в одиночку. Только тебе бы я доверила удалить историю моего браузера, если бы со мной случилось что-то плохое. Моя подруги легко смогут пережить зомби-апокалипсис, им не привыкать. Может, моя подруга и не очень-то хороша собой, но она чертовски близка к этому! Ух ты, на секунду я приняла тебя за зеркало. Есть много друзей, о которых я беспокоюсь. Только ты не одна из них… потому что я знаю, что у тебя всегда все будет хорошо! Будь я парнем, я бы точно начала с тобой встречаться, если бы находила тебя привлекательной. Из всех людей на свете я меньше всего ненавижу тебя. Милые котята наверняка делятся фотографиями моей подруги друг с другом в своей собственной социальной сети. Даже если бы тебя клонировали, ты все равно была бы единственной в своем роде. Есть обычные люди, а есть мои подруги. Жаль, что ты не видишь в себе того, что вижу я. Если бы это было так, ты бы безудержно хохотала. Мне так повезло, что я нашла такую чудачку, как ты. Прости, что так много смеюсь. Просто с тобой по-другому не получается. Я бы точно встречалась с тобой, если бы ты не была моей лучшей подругой. Твои странности совпадают с моими, и мне это нравится! Разговор с тобой – лучшая часть моего дня, если не считать того, что я сплю и ем. Лицо моей подруги делает других людей уродливыми. Говорю тебе, ты не ленивая. Просто люди вокруг тебя слишком активны! Я не верю и половине из того, что люди говорят о тебе. Люди вообще часто не договаривают… Я рада, что ты еще жива. Чем меньше ты говоришь, тем больше ты мне нравишься. Ты гораздо умнее, чем мне казалось в начале нашей дружбы. Ты первый человек, который приходит мне на ум, когда мне нужны деньги. Все жертвоприношения наконец-то сработали, и Вселенная послала мне лучшую подругу! Я никому не скажу, что раньше ты была гадким утенком. За нами следят. Веди себя нормально. Кофе всегда лучше пить с подругой. Но я предпочитаю чай. Между друзьями слова необязательны, но моя лучшая подруга, видимо, не в курсе. Пицца и ты – это все, что мне нужно. Люди всегда говорят, что нет ничего невозможного. Это неправда. Я дружу с тобой. Моя подруга говорит, что мне нужно быть более общительной... теперь у меня есть две подруги. Хорошая подруга поможет тебе освободиться из тюрьмы. И только моя сидела бы рядом со мной и говорила: «черт, это было круто»! Моя подруга не толстая, она пушистая! Некоторые мои подруги – просто клад... хочется поглубже закопать. Я сказала подруге, что сломала руку в нескольких местах. Она сказала, чтобы я не ходила больше в эти места. Мы дружим так долго, что я уже и не припомню, кто на кого первым начал плохо влиять. Друзья должны подставлять плечо в трудную минуту… И только моя подруга берет лопату и говорит: «Идем»! Подруга никогда не дает мне почувствовать себя одиноко. Ее звонки раздаются днем и ночью.Ты единственная, кто понимает мой сарказм.