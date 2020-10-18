53 года назад космическая станция «Венера-4» получила первые научные данные с поверхности Венеры

Алексей Вольцев

Венера — ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Еще в 1761 году Михаил Ломоносов предположил наличие у Венеры атмосферы, но только через двести лет первые межпланетные автоматические станции стали совершать полеты в сторону Венеры и пополнили сведения об этой планете.

4 июня 1960 года вышло постановление правительства СССР «О планах освоения космического пространства», которое предписывало создать четырехступенчатую ракету-носитель для полета на Марс и Венеру.

Первый успешный пуск ракеты-носителя с автоматической межпланетной станцией (АМС) на борту состоялся 12 февраля 1961 года. АМС вышла на орбиту, обогнула Землю, и над Экваториальной Африкой впервые в мире стартовала в сторону Венеры. Эта станция получила название «Венера-1».

При проектировании первых космических аппаратов для изучения атмосферы и поверхности этой планеты ученые еще не знали, на какое давление атмосферы должны быть рассчитаны аппараты. «Венера-1» весной 1961 года пролетела на расстоянии 100000 километров от планеты. Аппаратом пролетного типа была также и «Венера-2», прошедший на расстоянии 24000 километров от Венеры в феврале 1966 года.

1 марта 1966 года спускаемый аппарат «Венеры-3» совершил посадку на планете, что стало первым межпланетным перелетом по трассе Земля-Венера. Но передать данные с поверхности планеты на землю аппарат не смог.

12 июня 1967 года была запущена станция «Венера-4», которая 18 октября опустилась на планету. Впервые были произведены прямые измерения в атмосфере другой планеты в процессе парашютного спуска космического аппарата на Венеру. Научные исследования станции показали отсутствие на Венере магнитного поля и радиационных поясов. Именно тогда был определен и состав атмосферы.

В дальнейшем процесс изучения планеты шел достаточно успешно. Космическими аппаратами «Венера» с 1970 по 1983 год был освоен механизм мягкой посадки, переданы на землю сначала черно-белые, а потом цветные снимки планеты, начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности Венеры.

15 и 21 декабря 1984 года был выполнен запуск советских космических аппаратов «Вега-1» и «Вега-2», предназначенных для исследования Венеры и кометы Галлея. 11 и 15 июня 1985 года эти АМС достигли Венеры и сбросили в ее атмосферу посадочные модули. В результате экспериментов, проведенных с помощью космических аппаратов, Венера достаточно подробно исследована.