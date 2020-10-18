Арми Хаммер откровенно продолжает «подкатывать» к Тимоти Шаламе

Анастасия Иванова

Несколько дней назад актер Тимоти Шаламе (Timothy Chalamet) опубликовал у себя в Instagram фотографию, которую никак не подписал. Ситуацию решил исправить его коллега Арми Хаммер (Armie Hammer). Он оставил неоднозначный комментарий, сопроводив его смайликами баклажана, огонька, каплями воды и сердечками.

«OoOOOoOoooo KING SHIT!!!»

— написал он.

Комментарий наделал много шума. Запись тут же набрала 300 тысяч лайков. В комментариях поклонники решили, что Арми и Тимоти заигрывают друг с другом и им давно пора завести отношения.

«Начните уже встречаться», «Как неприлично, Арми!»

— писали пользователи сети.

После этого Арми решил объяснить, что стояло за его игривым комментарием

«Люди были так взволнованы. Я не думаю, что они поняли, что на самом деле я высмеял то, как глупо все сейчас выставляют себя в Интернете»,

— заявил Хаммер.

Отметим, что Тимоти и Арми стали близкими друзьями после того, как снялись в роли любовников в фильме 2017 года «Назови меня своим именем».

Как ты считаешь, был ли это простой комментарий или за ним есть все-таки какой-то скрытый смысл?

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