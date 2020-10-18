Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия

Анастасия Иванова

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении грубо нарушили режим нового перемирия, открыв артиллерийский огонь по азербайджанским позициям на линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана.





"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 0.00 18 октября (23.00 мск 17 октября), вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. Ночью противник обстрелял из минометов и артиллерии окрестности Джебраила, а также освобожденные села на реке Араз. Среди личного состава нет пострадавших. Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования. Войска проводят соответствующие действия на всем фронте на выгодном уровне, на значительных высотах и позициях", - заявили в минобороны Азербайджана.

В субботу Баку и Ереван решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — от 1 и 5 октября.