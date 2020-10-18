Аж до Владивостока. Экс-глава СБУ заявил о масштабной "империи"

Влада Некрасова

Бывший глава Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко рассказал об украинской "империи", которая распространила в свое время влияние на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока.

"Русь – метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на двух третях современной Украины. Это империя была, все остальные земли – Суздальская, Владимирская, Новгородская – это зависимые от метрополии земли, как во всех империях", – заявил Смешко в эфире UKRLIFE.TV.

По его словам, в XVII веке украинское влияние распространилось до Уссурийска и Владивостока. Он отметил, что культура страны "прикрыла собой очень слабое Московское государство". Также в зависимости от центра находились Суздальская, Новгородская и Владимирская земли, сказал Смешко.

СССР стране нужно было взять название "Украина-Русь".

Он подчеркнул, что Украина имела огромное историческое влияние.

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