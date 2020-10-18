"Бесполые" украшения, этнография и жженая береста: смотрим лукбуки с ювелирными изделиями и аксессуарами

Вадим Карасев

В нашей новой подборке изучаем украшения и экологичные аксессуары. Жженая береста, коллекции, вдохновленные культурой индейцев, драгоценные камни и немного магии — это и другое в новых лукбуках.

1.Brevno

Российский бренд очков из Красноярска, который специализируется на оправах из дерева, выпустил новую коллекцию Firestarters. В нее вошли три оправы: Keith, Jim и Amy. Дизайнеры не раскрывают секрет, имели ли они кого-то в виду, но имена эти для меломанов точно не пустой звук.

Название линейки выбрано тоже не просто так — коллекция изготовлена из жженой бересты. В процессе обжига по японской технике Shou Sugi Ban поверхность приобретает фактуру, напоминающую маленькие угольки.









2.Nana Jewellery

Российский бренд украшений Nána Jewellery в этом сезоне представил две коллекции: Mapuche и обновленную линейку "Эфиопия". В первую вошли чокеры, массивные ожерелья, серьги и медальоны, созданные по мотивам искусства и мифов индейцев мапуче. Ну а вторая вдохновлена африканскими мотивами.









3.Poison Drop

Этой осенью магазин украшений предлагает заглянуть в будущее! Специально для этого сняли "магический" лукбук, куда вошли изделия с натуральными камнями от Mineral Weather, Liya, Agnes Waterhouse, Moonswoon и украшения с символами от Gem Kingdom, Moonka, Maximillian Silver Label.









4.Beaded Breakfast

Бренд украшений от команды марки Mirstores представил вторую коллекцию. К уже знакомым по первому лукбуку бисерным цепям добавили плетеные подвески, массивные серьги, ожерелья и кольца.





5.Tous

Многие бренды в свое время выпускали коллекции, вдохновленные Россией. Теперь в этот список попал и испанский ювелирный дом Tous. В октябре представили коллекцию AlmaRussa ("Русская душа"), куда вошли серьги и кулоны из серебра и вермеля, а также платки и сумки. Фирменный мишка бренда "примерил" традиционные узоры гжели и хохломы.









6.Wanna? Be!

Агендерность называют одним из главных трендов ближайших лет в моде, и бренд украшений решил примкнуть к нему уже этой осенью. Впервые в лукбуке снялся и молодой человек, а в новой коллекции попытались воплотить концепцию "бесполых" украшений — лаконичных и в то же время обращающих на себя внимание.





7.Dzhanelli Jewellery

В новой коллекции, которую она назвала "Цветок жизни", дизайнер Диана Джанелли исследует воплощение красоты природных форм в украшениях. Окружности складываются в симметричный узор, элементы которого напоминают цветок с шестью лепестками.

В коллекции использованы аметисты, аквамарины и бриллианты. Кроме того, некоторые модели можно кастомизировать с использованием белого золота, платины, других драгоценных камней и цветной эмали. В лукбуке снялась актриса Варвара Шмыкова, а также сама основательница бренда с дочерью.







