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Битва за будущее страны: пластиковый мусор становится ценным ископаемым

Битва за будущее страны: пластиковый мусор становится ценным ископаемым
© РИА Новости / Григорий СобченкоЧитать ria.ru в
Александр СобкоВсе материалы

Как известно, многие западные нефтегазовые компании сейчас активно инвестируют в сектор возобновляемой энергетики. Хотя, казалось бы, рост ВИЭ снижает перспективы их основного бизнеса. Объяснения здесь различные, одна из причин связана с развитием "зеленой" повестки так называемого устойчивого развития. Похожий принцип начинает действовать и в секторе, связанном с производством пластиков. Компании-производители все чаще одновременно интересуются и вторичной переработкой полимеров. Тем более что здесь все намного очевиднее. Если в сфере экологии, связанной с климатической повесткой, существуют различные мнения о вреде выбросов углекислого газа, то в случае с утилизацией мусора двух мнений быть не может: проблема очевидно существует и в глобальном масштабе, и в нашей стране.

Кроме того, развитие вторичной переработки позволит уменьшить запретительные меры. Ведь они появляются уже сейчас, причем порой и в достаточно радикальном виде. Например, в Англии в целях борьбы с пластиком запретили ватные палочки. В ближайших планах ЕС — и отказ от одноразовой посуды. Конечно, под давлением и пластиковые пакеты. Но здесь не все так просто. Замена их, к примеру, на бумажные, на первый взгляд, отличный шаг. Ведь дополнительные объемы бумаги — это дополнительная вырубка леса, а при производстве расходуются существенные объемы воды.

# Россия
По материалам: ria.ru

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