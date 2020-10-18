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Больная коронавирусом Асмус шокировала Instagram своим видом

Больная коронавирусом Асмус шокировала Instagram своим видом

Недавно публике стало известно, что популярная актриса Кристина Асмус заболела коронавирусом. Несмотря на диагноз, артистка продолжила публиковать новости на своей страничке, только один из последних роликов показался фолловерам девушки очень странным и неприемлемым.


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Вчера и сегодня мне очень много друзей написали «Добро пожаловать в наш клуб» 🤷🏼‍♀️ Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!) Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и «меня это не коснётся» в комментариях 🤨 А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченным посте 🤦🏼‍♀️ Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим 💵 Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребёнка. А ещё подведёте тысячи людей, зато заработаете.» И я такая «Да, конечно! Карта привязана к номеру!» 🙈🙈🙈 Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки 😷🧤Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!! 🙏🏻

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Кристина предстала перед людьми в огромном парике с приколотой пластмассовой вишней, показала яркий мейкап до бровей, а вот в цветовой гамме своих одеяний решила поскромничать и выбрала белый халат.

«И кому ж такая яхадка достанется?»

— написала она под постом.

Изюминкой сего выступления стало облизывание пальцев с насаженными на них ягодками под песню Легкоступовой «Ягода-малина».

Общественность возмутилась, увидев неординарную публикацию. По мнению нетизенов, Асмус не так уж и плохо, раз она может устроить карнавал с костюмированными образами во время тяжелого заболевания.

«Этому видео уже 2 месяца! Я не встаю с кровати уже 6 дней. Температура не снижается, симптомов прибавляется только. Какой макияж и видосики? Максимум — выложить способна»,

— быстро оправдалась актриса.
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Спасибо всем за шикарный вечер!!! 🌪 Гениально прошёл спец. показ фильма «Китобой»! 🤩 Читаю ваши отзывы о кино, смотрю сторис и тааааак хорошо!!! ❤️ Фильм «Китобой» УЖЕ в кино!!!!! ☝🏻🍿 Искренний, страстный, честный, светлый, трогательный, важный, большой фильм!!!!! 🌟 Фильм, благодаря которому вы точно будете гордиться российским кинематографом! 🎞 Идите в кино, смотрите и делитесь впечатлениями! ✍🏻 Роскошный корсет, само собой @rasario @roziecorsets 🔥🔥🔥

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Ну что же… поверим на слово… Но видео с малиной у подписчиков останется в памяти навсегда.

«Это у нее температура под 42 или что она такое принимает, чтобы выкладывать такую психоделику?»

«Ахаха у Кристины на голову тоже что-то пошло да? Это вообще что за ягоды, фрукты? Надею,сь, потом от короны очнется, удалит этот позор»,

— комментируют ролик в Instagram.
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По материалам: popcake.tv

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