Больная коронавирусом Асмус шокировала Instagram своим видом

Влада Некрасова

Недавно публике стало известно, что популярная актриса Кристина Асмус заболела коронавирусом. Несмотря на диагноз, артистка продолжила публиковать новости на своей страничке, только один из последних роликов показался фолловерам девушки очень странным и неприемлемым.

Кристина предстала перед людьми в огромном парике с приколотой пластмассовой вишней, показала яркий мейкап до бровей, а вот в цветовой гамме своих одеяний решила поскромничать и выбрала белый халат.

«И кому ж такая яхадка достанется?»

— написала она под постом.

Изюминкой сего выступления стало облизывание пальцев с насаженными на них ягодками под песню Легкоступовой «Ягода-малина».

Общественность возмутилась, увидев неординарную публикацию. По мнению нетизенов, Асмус не так уж и плохо, раз она может устроить карнавал с костюмированными образами во время тяжелого заболевания.

«Этому видео уже 2 месяца! Я не встаю с кровати уже 6 дней. Температура не снижается, симптомов прибавляется только. Какой макияж и видосики? Максимум — выложить способна»,

— быстро оправдалась актриса.

Ну что же… поверим на слово… Но видео с малиной у подписчиков останется в памяти навсегда.

«Это у нее температура под 42 или что она такое принимает, чтобы выкладывать такую психоделику?»

«Ахаха у Кристины на голову тоже что-то пошло да? Это вообще что за ягоды, фрукты? Надею,сь, потом от короны очнется, удалит этот позор»,

— комментируют ролик в Instagram.Подпишись на нас в Яндекс Новости