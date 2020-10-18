BTS номинированы на премию «Грэмми» 2021 года

Анастасия Иванова

BTS уже неоднократно были номинированы на «Грэмми». 17 октября в популярном онлайн-сообществе, посвященном «Бантан», появилось сообщение о том, что айдолы снова попали в список номинантов музыкальной премии, которая пройдет в начале 2021 года. Им удалось стать претендентами в 7 категориях! Вот это да!

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BTS представили свой проект «MAP OF THE SOUL: 7» в номинациях: «Альбом года», «Лучший созданный альбом», «Неклассический» и «Лучший вокальный поп-альбом». Разумеется, мемберы не смогли не напомнить жюри о нашумевшем треке «Dynamite». Он будет рассматриваться в категориях: «Запись / песня года», «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшее поп-исполнение дуэтом / группой».

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Как думаете, удастся ли Bangtan Boys вернуться после мероприятия с заявлением о том, что они выиграли в какой-либо номинации? Или сразу в нескольких? Поклонники бэнда, например, уже озвучили свои мнения, а некоторые из них даже заверили армию в победе, ведь, по словам фанбазы, в этом году у многих «хорошее предчувствие».

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«Болею за вас <3 мои маленькие одуванчики, не сомневайтесь, у вас все получится!»

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«Целых 7 заявок? Ого, это точно большой шанс на успех!»

[media=https://twitter.com/vantefIwr/status/1317255813929512960?ref_src=twsrc%5Etfw]

— с радостью реагировали на новость подписчики группы.Подпишись на нас в Яндекс Новости