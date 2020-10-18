Фискальная служба вскрыла мою ячейку в "ПриватБанке" и забрала мои сбережения, — Руслан Ротань

Фискальная служба вскрыла мою ячейку в "ПриватБанке" и забрала мои сбережения, — Руслан Ротань
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины (100 матчей в ее составе), а ныне главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Руслан Ротань рассказал, как пострадал, будучи клиентом «ПриватБанка».
«17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в „ПриватБанке“ и забрала оттуда мои сбережения»,— пишет спортсмен, уточнив, что его в известность об этом не поставили.
Изъятие якобы было проведено по уголовному производству. При этом Ротань к этому уголовному производству никакого отношения не имеет.
В результате такого «изъятия» треть хранившихся в ячейке денег «испарилась» и не попала в протокол фискалов.
Бывший футболист узнал о произошедшем случайно на следующий день.
На сегодня большую часть денег удалось вернуть. ГБР ведет расследование произошедшего.
«ПриватБанк», я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно", — пишет возмущенный спортсмен.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Каменском на Днепропетровщине государственные исполнители вывели со счета отца погибшего на Донбассе бойца почти 300 тысяч гривен, начисленные государством в качестве компенсации.
Фото uaf.ua834 Сделайте "ФАКТЫ"
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