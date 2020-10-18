Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — популярная телеведущая и эксперт в области астрологии. Ее прогнозы помогают тысячам людей сохранять удачу даже в самые непростые периоды. Эта неделя не будет исключением.

То, что происходит внутри нас, может быть гораздо опаснее влияния звезд и планет. Речь идет о негативных установках. Только избавившись от них, вы сможете стать счастливее и сильнее. Это дарует вам эмоциональную и психологическую самодостаточность, возможность оставаться удачливыми даже в самый неблагоприятный период.

Овен

Овнам на этой неделе придется много трудиться. В этот период будет везти Знакам Зодиака, которым легко достаются деньги. Астрологи советуют Овнам находиться поближе к ним. Рядом с ними будет много удачи, и они могут дать какой-то полезный совет, помочь с чем-нибудь, не прося ничего взамен. Нужно хвататься за каждую соломинку, за каждую мелкую возможность. В любовной сфере ситуация похожая — если ждать у моря погоды, ничего не получится.

Телец

Начало недели для Тельцов будет крайне благоприятным. Начиная с 23 числа этих людей может ожидать эмоциональная стагнация, потеря уверенности. Психология успеха будет заключаться в избавлении от деструктивных мыслей. Это может позитивно отразиться на творческих успехах Тельцов, на их интеллектуальном потенциале. На выходных лучше отправиться в путешествие или как минимум не сидеть взаперти дома. Нужно больше общаться и встречаться с новыми людьми, баловать себя небольшими покупками.

Близнецы

У Близнецов наступает период большого любовного успеха, причем для всех — и тех, кто пока в поисках, и тех, кто уже нашел вторую половинку. Это идеальное время для примирения, знакомств, романтики. Уединение точно не пойдет Близнецам на пользу. Что касается финансовой сферы, то тут от звезд ждать поддержки не придется. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться сильными заговорами на удачу и богатство: они помогут сохранить и приумножить финансы.

Рак

Это очень важное время для Раков. Оно связано с духовным развитием. Представителям этого Знака можно молиться, просить Бога и Вселенную об удаче, проводить ритуалы на счастье, знакомиться с новыми духовными наставниками. Также полезными будут умеренные покупки, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Звезды помогут этим людям избавиться от вредных привычек. Настало время позаботиться о своем теле и здоровье.

Лев

У Львов эта неделя будет нервной и непредсказуемой. Ритуалы на удачу на каждый день помогут стабилизировать энергетику и не допустить появления проблем. В любовной сфере желательно не делать резких движений — не расставаться в порыве негатива, не доверять секретов малознакомым людям. В работе повезет всем, кто работает в одиночку. Тем, кто трудится в большом коллективе, придется столкнуться со сплетнями и слухами.

Дева

Девам стоит задуматься над тем, как избавиться от негативных мыслей. Тут может быть много решений — отдых, смена обстановки, домашние дела, шопинг. С романтикой пока лучше повременить, хотя с пятницы по воскресенье она может стать хорошим поводом для веселья. Самое главное — не рыться в прошлом, отпустить свои обиды и отрицательные воспоминания. Самокопание ни к чему хорошему не приведет. Нужно устремить взгляд в будущее и заниматься настоящим.

Весы

Весам пришло время разобраться со своими отрицательными привычками, в том числе с привычками, приводящими к бедности. Этим людям нужна вера в себя и в то, что будущее зависит лишь от них. С 20 по 24 число звезды будут в довольно позитивном положении, поэтому Весам необходимо в это время заняться собой. Трудным днем может стать понедельник, 19 октября. В этот день лучше не провоцировать окружающих и не отлынивать от работы.

Скорпион

Энергетика Скорпионов в начале недели может резко упасть. Силы и удача покинут этих людей до вторника. Начиная с 21 октября звезды войдут в гармонию с планетами, поэтому Скорпионам будет гораздо легче заниматься работой и делами, начинать и заканчивать важные проекты на работе и бизнесе. Сохранять энергетику на высоком уровне в начале и в конце недели помогут три простых упражнения. Скорпионам лучше не перегружать свой организм.

Стрелец

У Стрельцов начинается период больших любовных успехов. Этим людям будет везти в амурных делах, потому что звезды повысят их и без того мощное обаяние. В делах и в работе представителям данного Знака тоже будет везти. Это время, когда можно менять место работы, открывать новый бизнес, искать новые увлечения. Стрельцам нужно запрограммировать свою энергетику на успех, чтобы не бояться трудностей. Звезды помогут в решении проблем.

Козерог

Звезды сделают Козерогов более чувствительными и эмоциональными. Ночные светила готовят для представителей данного Знака кардинальные жизненные перемены. Помимо этого они в значительной степени усилят интуицию Козерогов, которая поможет обойти стороной различные препятствия. Изменить жизнь к лучшему Козерогам помогут также духовные практики. Преодоление проблем упростится, потому что ночные светила дадут этим людям много сил и энергии.

Водолей

Водолеям, которые не знают, чего хотят от жизни, пришло время найти свое предназначение. Для этого можно воспользоваться тремя духовными способами. В финансовой и рабочей сферах лучше не добиваться своего хитростью и обманом. Это может привести к появлению больших проблем. В конце недели к Козерогам могут вернуться их старые зависимости, плохие привычки. Нужно бороться с желанием пуститься во все тяжкие. Для этого стоит больше заниматься монотонными делами, чтобы отвлечь мысли.

Рыбы

Обойти препятствия на своем пути, а также привлечь удачу и деньги в свою жизнь Рыбам помогут три надежных способа. Надеяться на помощь ночных светил не стоит. Ближе к концу недели может появиться ощущение того, что жизнь — это замкнутый круг, но это не так. Все проблемы, которые Рыбам предстоит пережить, являются кармическими и запланированными Вселенной. Нужно принять их и помнить, что они — во благо.