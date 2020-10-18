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«Хотела сделать сюрприз»: Анастасия Заворотнюк вышла на связь

«Хотела сделать сюрприз»: Анастасия Заворотнюк вышла на связь

Долгое время актриса сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологией. У Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому. Девушка и ее семья долго время не комментировали состояние Анастасии. Однако 15 октября актриса впервые вышла на связь. Об этом радостном известии сообщил телеведущий Андрей Малахов на всю страну.


В эфире шоу «Привет, Андрей», которая была посещена Николаю Баскову, Малахов собрал всех друзей из шоу-бизнеса у себя в студии.  Как известно, натуральный блондин давно дружит с Заворотнюк. Для него стало большим ударом известие о раке.


«Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Знаю, что вы общаетесь и дружите…»

— признался Малахов.

Басков не смог сдержать эмоций. Он был невероятно рад и удивлен заботой от подруги. Николай отметил, что зажигательная Заворотнюк нужна не только родным, но и всем поклонникам и друзьям.

«Все хотим пожелать тебе только одного, чтобы ты знала, что ты нужна, что мы по первому зову готовы оказаться рядом с тобой, со всеми теми людьми, с которыми ты хочешь встретиться», — обратился он к подруге через камеру»,

— обратился к ней Басков.

Напомним, информация о заболевании актрисы появилась в августе прошлого года.

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По материалам: popcake.tv

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