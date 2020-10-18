Инсайдер: «Эскортница Воли спала с Батрудиновым»
По сообщению портала URA.RU, виновником истории с изменой Павла Воли стал Петр Листерман, владелец агентства VIP-знакомств, который подарил резиденту «Камеди» встречу с молодой эскортницей. К слову, сам хозяин бизнеса признался в этом прессе и не стал увиливать от ответа.
«Еще с того далекого времени, когда я готовил Павла Волю сыграть образ Листермана в фильме „Платон“, понял, каких девушек он любит. Сейчас, когда было ему грустно, я ему подкинул хорошую девушку»,— заявил он.
Как оказалось, Листерман является поклонником творчества Павла, поэтому время от времени дарит ему подарки из своей сферы.
«Знакомство с эскортницей Дашей Латикой было дано Воле для вдохновения. При этом агентство продает не девушек, а только знакомства с ними»,— сообщают на портале URA.RU.
Однако, самым интересным фактом в истории с адюльтером артиста стал комментарий инсайдера, который недавно обратился к нам в редакцию. Он заявил, что Дарью знает весь «золотой состав Камеди», а ее услугами (речь идет не только о знакомстве), пользуются «большие шишки» шоу-бизнеса.
«Там на самом деле земля круглая. Все про всех все знают, но никто вслух этого не скажет. А та, что подкатывала к Воле и опозорила его, недавно спала с Батрудиновым»,— заявил аноним.
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Как и обещал во вчерашнем прямом эфире, кидаю карусельку своих преображений в порядке убывания волос. Какой вариант вы хотели бы видеть на мне? 1. Татарская классика. 2. Батртаньян. 3. Губная окружная. 4. Усы, каюсь 5. Егор Батрудов 👨🏻👍🏻 6. Чарли Че 7. Адик Гэ 8. Мама, я выбросил мусор 9. А есть ещё варианты? Обязательно учту при следующем отращивании. Всем хорошего настроения! Прорвёмся!