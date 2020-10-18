Инсайдер: «Эскортница Воли спала с Батрудиновым»

Лидия Мартынова

По сообщению портала URA.RU, виновником истории с изменой Павла Воли стал Петр Листерман, владелец агентства VIP-знакомств, который подарил резиденту «Камеди» встречу с молодой эскортницей. К слову, сам хозяин бизнеса признался в этом прессе и не стал увиливать от ответа.

«Еще с того далекого времени, когда я готовил Павла Волю сыграть образ Листермана в фильме „Платон“, понял, каких девушек он любит. Сейчас, когда было ему грустно, я ему подкинул хорошую девушку»,

— заявил он.

Как оказалось, Листерман является поклонником творчества Павла, поэтому время от времени дарит ему подарки из своей сферы.

«Знакомство с эскортницей Дашей Латикой было дано Воле для вдохновения. При этом агентство продает не девушек, а только знакомства с ними»,

[media=https://www.instagram.com/p/B-y58MelFX0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

— сообщают на портале URA.RU.

Однако, самым интересным фактом в истории с адюльтером артиста стал комментарий инсайдера, который недавно обратился к нам в редакцию. Он заявил, что Дарью знает весь «золотой состав Камеди», а ее услугами (речь идет не только о знакомстве), пользуются «большие шишки» шоу-бизнеса.

«Там на самом деле земля круглая. Все про всех все знают, но никто вслух этого не скажет. А та, что подкатывала к Воле и опозорила его, недавно спала с Батрудиновым»,

— заявил аноним.Подпишись на нас в Яндекс Новости