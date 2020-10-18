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«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс

«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс

Живущего в ДНР американского журналиста Патрика Ланкастера, освещавшего конфликт в Нагорном Карабахе со стороны НКР, не пустили на рейс «Ереван-Москва» предположительно из-за коронавирусных ограничений или из-за ошибки пограничной службы. Об этом корреспонденту ИА Newstes стало известно от самого Ланкастера.

Патрик выезжал по паспорту ДНР, и ему сообщили, что он не имеет права на пересечение границы. В настоящее время Ланкастер находится в Ереване, рассчитывая решить возникшую проблему через посольство Российской Федерации.

«Сейчас я в гостинице в Ереване, у меня все нормально. Надеюсь, скоро все будет хорошо. По паспорту ДНР можно въезжать в Россию, думаю, произошла небольшая ошибка и надеюсь, что завтра все разрешится», — заявил журналист.

Ланкастер является гражданином США и ДНР. В 2014 году он приехал на Донбасс, чтобы освещать происходящее, и остался там по сей день. В Донецке его ждет жена, имеющая российской гражданство, и двое маленьких детей.

«Мы сидели, ждали его, малой постоянно спрашивал, „когда папа будет, когда папа будет“, я обещала ему, что сегодня приедет. И вот теперь снова ждем. Мы очень соскучились и надеемся, что он все-таки скоро будет дома», — сказала ИА Newstes cупруга Патрика Ланкастера Надежда.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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