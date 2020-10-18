Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Ярославский жестко отреагировал на ролик Кучера: заступился за Кернеса, хоть и не является его почитателем

Ярославский жестко отреагировал на ролик Кучера: заступился за Кернеса, хоть и не является его почитателем

Ярославский жестко отреагировал на ролик Кучера: заступился за Кернеса, хоть и не является его почитателем

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, жестко отреагировал на своей официальной Facebook-странице на предвыборный ролик главы Харьковской облагосдминистрации Алексея Кучера, который тот представил, как пародию на канонический мем «У тебя лицо скучное».

В видео, опубликованном на официальном YouTube Кучера, Кучер занял место Добкина, вмонтировав свой предвыборный пиар в закадровый текст Кернеса.


Ярославский так прокомментировал творчество губернатора Харьковщины: «Прислали мне видео — „пародию“, которую снял Алексей Кучер на запись Кернеса с Добкиным. Честно говоря, я возмущен этим. Был бы сейчас Кернес в Харькове, он бы Кучеру так ответил, что „моль“ — это было бы самое легкое выражение в его адрес. Какая у этого человека есть совесть, и как у него поворачивается язык, когда человек лежит в больнице, говорить за его спиной такие вещи? Я далек от политики, я не поддерживаю никого из политиков, но меня чисто по-человечески возмущает такое поведение. Алексей, неужели у тебя окончательно нет совести? Неужели вы за эти кресла, за эти паршивые места готовы унижаться до такого?!» — сказал Ярославский.

Бизнесмен напомнил Кучеру, что говорить о заводах может только тот, кто чем-то помог харьковским промышленным предприятиям.

«По поводу заводов хочу тебе сказать: ты и заводы — это разные планеты. Мы с тобой с ноября месяца занимались „Тяжмашем“ (харьковским „Электротяжмашем“. — Авт), и он стоит. О каких заводах ты говоришь? О каких дворах ты говоришь? Я не особый почитатель Геннадия Адольфовича, мы с ним 40 лет знакомы, и 7 лет не разговаривали, но вам за 5 жизней, и тебе особенно, не сделать того, что он сделал в Харькове. Я просил бы тебя не оскорблять человека, который не может тебе ответить, это недостойно мужчины. Ведите свои политические, бизнес-действия с каким-то достоинством. Не унижайтесь, не падайте на колени ради этих кресел», — говорит Ярославский.

Как известно, владелец группы DCH и мэр Харькова не разговаривали семь лет и помирились только на этот Новый Год. Что касается «Электротяжмаша», то 15 июля 2020 года, Александр Ярославский направил президенту Украины и премьер-министру открытое письмо с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с этим предприятием и сделать все возможное для его спасения.

399 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто кого?
Момент истины в Карабахе: Турция ставит перед Россией вопрос — кто
"Пропал интерес". Асмус рассказала о мучительном симптоме СOVID-19
"Пропал интерес". Асмус рассказала о мучительном симптоме СOVID-19
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Ереван заявил об уничтожении используемого Баку израильского броневика
Ереван заявил об уничтожении используемого Баку израильского броневика
В России изменились правила выдачи пенсий
В России изменились правила выдачи пенсий
Таро прогноз на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Таро прогноз на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
В ООН раскритиковали Баку и Ереван за срыв перемирия
В ООН раскритиковали Баку и Ереван за срыв перемирия
Картину Шишкина продали на торгах MacDougall
Картину Шишкина продали на торгах MacDougall
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
«Я надеюсь, что это ошибка»: Патрика Ланскастера не пустили на рейс
ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд по суточному приросту больных с COVID-19
ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд по суточному приросту больных
В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Топ на сегодня

Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Афганистан: переговоры с талибами продолжаются, бои тоже
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной Польше»
Польская диаспора в США разочарована фразой Байдена о «тоталитарной
Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину
Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину
Голосовой помощник от Google научился угадывать песни по насвистыванию
Голосовой помощник от Google научился угадывать песни по насвистыванию
Синоптики предупреждают: на регионы России надвигается аномальная погода
Синоптики предупреждают: на регионы России надвигается аномальная

Еще по теме

Зеленский назначил нового главу Харьковской области
У Кернеса раскрыли причину его заражения коронавирусом
Покушение на Кернеса: появились новые версии
Сегодня продолжится суд по делу Г. Кернеса