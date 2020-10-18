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«Это не малина»: польза и вред княженики

«Это не малина»: польза и вред княженики

О происхождении княженики знают не многие. Княженика — это арктическая малина, которая является очень редкой ягодой, но это ягода большая ценность для организма. Внешне княженика напоминает малину, но с более ярким цветом. Для более подробной информации о ее пользе и вреде предлагаю разобрать пищевую ценность и химический состав. 

Содержание


1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания

Пищевая ценность


Белки 0 г.
Жиры 0 г.
Углеводы 7 г.
Калорийность 26.3 ккал (на 100 г.).

Химический состав


Витамины С, Е, РР.
Глюкоза.
Калий.
Марганец.
Хлор.
Фосфор.
Сера.

Также в составе княженики имеются яблочная и лимонная кислоты, дубильные компоненты, эфирные масла, фитонциды, сапонины.


Полезные свойства

Глядя на состав можно понять, что княженика положительно сказывается на пищеварительную систему. Кстати запах у этой ягоды отличается от малины хоть они и похожи.  Полезных свойств у ягоды очень много, но главное знать, как ее правильно есть, то есть знать количество употребления. К полезным свойствам относятся:


Насыщает организм полезными свойствами.
Укрепляет стенки сосудов.
Улучшает гормональный фон.
Нормализует работу почек.
Выводит из организма лишнюю жидкость.
Повышает иммунитет.
Защищает организм от вирусов и бактерий.
Помогает заживлять раны при порезах и ссадинах.
Устраняет боль при менструальном цикле.
Наполняет организм энергией.
Выводит шлаки и токсины.
Нормализует работу кишечника.
Нормализует работу нервной системы.
Помогает при бессоннице.
Нормализует работу щитовидной железы.

Это всего лишь малая часть полезных свойств княженики, она также помогает избавиться от лишнего веса и улучшает работу сердца. Артериальное давление нормализуется также благодаря княженики.

Как ведете полезные свойства велики и регулярное ее употребление в умеренных количествах положительно сказывается на состояние кожи лица.

Противопоказания

Несмотря на то, что полезных свойств много княженика имеет некоторые противопоказания. Их немного, но знать противопоказания необходимо, так как можно нанести вред здоровью. К ним относятся:


Индивидуальная непереносимость.
Аллергия.
Склонность к эпилепсии.
Большое содержание витамина С в организме.
Гастрит и язва.
Панкреатит.
Кровотечения.

В заключении можно сделать вывод, что при наличии противопоказаний стоит отказаться от употребления княженики. Если у вас таких нет, то княженика поможет вам избавиться от многих недуг и вылечить болезни.

# Интересное
По материалам: planktons

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