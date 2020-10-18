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Как час рождения влияет на характер и судьбу человека

Как час рождения влияет на характер и судьбу человека

Время рождения играет огромную роль в жизни каждого человека, и те, кто знает час своего появления на свет, могут с легкостью узнать о том, какой характер им достался. Несомненно, формирование личности зависит не только от даты и времени рождения, однако основные особенности закладываются именно в период появления на свет.


Время, в которое родился каждый из нас, определяет основные особенности характера, поведение, предпочтения и многое другое. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какая планета управляет людьми, рожденными в определенное время суток, какие черты характера заложены в каждом из нас.

24:00 — 02:00. Рожденные в этот период попадают под влияние Меркурия. Планета наделяет любопытством, умением разбираться в сложных вопросах и без труда заводить новые знакомства. Благодаря общительности и активности людям, рожденным в эти часы, легко дается обучение и преодоление преград. Из минусов характера астрологи отмечают излишнее любопытство, которое может навредить репутации, а также неумение вовремя промолчать, что может привести к конфликтам и разногласиям.

02:00 — 04:00. Рожденные в эти часы находятся во власти Венеры. В характере этих людей присутствует любовь к труду, умение разбираться в людях, приходить на помощь в трудную минуту. Мешают успехам такие черты характера, как: повышенное чувство собственности, неумение идти на компромиссы и любовь к тратам. Тем не менее рожденные в это время успешны как в делах, так и в любви, если не поддаются влиянию теневого «я», а стремятся к развитию позитивных черт характера.

04:00 — 06:00. Этот период времени находится во власти Марса, и люди обладают волевым характером, умением добиваться своего и любовью к свободе. Активность, целеустремленность и умение преодолевать трудности позволяет быстро пониматься в карьере, организовывать личный бизнес и наслаждаться успешностью. Помешать могут чрезмерная упертость, неповиновение и честность, которая сможет сыграть злую шутку, ведь рожденные под влиянием Марса привыкли говорить правду в лицо.

06:00 — 08:00. Этот период времени находится под влиянием планеты Нептун. Рожденные в эти часы обладают тонкой душевной организацией, наделены множеством талантов и способны достичь головокружительных успехов в искусстве. Помешать процветанию может любовь к самокопанию и сомнениям, а также потакание страхам и неумение отделять важное от наносного. Иллюзии могут стать причиной множества промахов и неудач, поэтому людям Нептуна важно воспитывать в себе уверенность и независимость от мнения окружения.


08:00 — 10:00. Этот период времени находится во власти Урана. Планета наделяет людей готовностью прийти на помощь. Они обладают исключительным обаянием, которое помогает им располагать к себе окружение. Их призвание — врачевание тел и душ, помощь нуждающимся. Из отрицательных черт характера астрологи отмечают неумение абстрагироваться от чужой беды, излишнюю самокритичность и сострадание, которые могут сыграть злую шутку, если в игру вступят манипуляторы.


10:00 — 12:00. Под влиянием Сатурна рождаются прекрасные политики и общественные деятели. Они обладают твердым характером и силой воли, не склонны к спонтанным поступкам и размеренно идут по жизни, завоевывая репутацию и авторитет. Люди Сатурна не терпят предательства и могут жестко отомстить тем, кто пытается встать на пути, однако не переходят границы дозволенного. Несмотря на волевой характер, они заботливы и ценят искренность, платя той же монетой.

12:00 — 14:00. В это время люди рождаются под влиянием Юпитера. Планета наделяет их любовью к приключениям, поиску себя в разных направлениях и неусидчивостью. При должной сноровке и умении вовремя остановиться люди Юпитера способны стать успешными в довольно раннем возрасте, однако для этого им важно работать над силой воли, чтобы не бросить дела незавершенными, переключившись на нечто новое.

14:00 — 16:00. Этот период времени находится во власти Плутона. Характер людей, рожденных в эти часы, оптимистичный. Целеустремленность и умение справляться с неудачами позволяют быстро достигать целей и благополучия. Из отрицательных черт характера можно отметить горячность, которая может навредить, заставляя людей преследовать ложные цели и действовать безрассудно.

16:00 — 18:00. Этот период вновь попадает под покровительство Венеры, однако в вечернее время рождаются люди, наделенные чуткостью, мягкостью и чувством такта. Они способны сглаживать острые углы конфликтных ситуаций, романтичны и склонны к идеализму. Главной целью жизни они нередко выбирают поиск истинной любви, что может травмировать и заставлять раз за разом разорочаровываться.


18:00 — 20:00. В этот период времени под влиянием Меркурия рождаются стойкие люди, способные добиваться своего любыми путями. Их отличает умение наслаждаться жизнью и брать от нее все без остатка. Минусом людей Меркурия является неумение остановиться и излишняя доверчивость, которая может привести к промахам и привлечению в жизнь неприятелей.

20:00 — 22:00. Влияние Солнца на людей, рожденных в это время, придает им смелости и настойчивости. Несмотря на то, что люди Солнца умеют добиваться своего, ими часто движет лень и желание привлечь успех за чужой счет. Тем, кто борется с этими чертами характера, удается построить блестящую карьеру, найти истинную любовь и управлять своей судьбой.

22:00 — 24:00. Люди Луны — прирожденные философы, для которых важно достижение внутренней гармонии. В их характере присутствует некоторая холодность, мешающая общению, однако с близкими они раскрываются в полной мере, открывая ранимые души и умение позаботиться. При должном усердии люди Луны добивается успехов в любой сфере, если не потакают сомнениям и борются с внутренними страхами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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