Как пахнут члены группы BTS?

Алексей Вольцев

Знаете, какой парфюм больше всего нравится айдолам «Бантан»?

В одном популярном онлайн-сообществе, посвященном BTS, фанаты впечатлили нас интересным разговором. Они обсуждали, как могут пахнуть зайчики Bangtan Boys, учитывая их натуры, характеры, личные предпочтения и увлечения. Давайте посмотрим, какие идеи возникли у фанбазы.

[media=https://twitter.com/tanniekosmossss/status/1317692236566425601?ref_src=twsrc%5Etfw]

RM

«Наверное, как персики и сливки, слаще сладкого!»

Не будем спорить, он ведь и вправду такой милый!

[media=https://twitter.com/IsabelT83475171/status/1317700108134146048?ref_src=twsrc%5Etfw]

Джин (Jin)

«Как цветы, потому что он такой единственный»

Абсолютная правда!

[media=https://twitter.com/MINSUGAHQ/status/1317697262831632384?ref_src=twsrc%5Etfw]

Шуга (Suga)

«Большой дом, большая машина, большие кольца»

Пожалуй, АРМИ хотели сказать о том, что айдол похож на могущественного и уважаемого человека.

[media=https://twitter.com/btsanalytics/status/1317417678731120641?ref_src=twsrc%5Etfw]

Джей-Хоуп (J-Hope)

«Может быть, что-то естественное, например, мир, полный надежд, ldk»

Кстати, Чонгук и Ви (V) как-то признавались, что им очень нравится запах Джея. А ТэТэ даже раскрыл одну интимную деталь, упомянув, что кровать Хосока пахнет ванилью, потому что «она переняла запах его тела». Интересно, и откуда он знает, как пахнет кровать Хосока…

[media=https://twitter.com/mecattsumori/status/1317699222330748928?ref_src=twsrc%5Etfw]

Чимин (Jimin)

«Звездная или сказочная пыль»

Звучит просто волшебно!

[media=https://twitter.com/BTSChartDaily/status/1317697302128111616?ref_src=twsrc%5Etfw]

Тэхён (Taehyung)

«Наверное, как поцелуи»

Ви ассоциируется у многих с романтикой и нежностью.

[media=https://twitter.com/choi_bts2/status/1317645643616194560?ref_src=twsrc%5Etfw]

Чонгук (Jungkook)

«Как в пекарне или Victoria Secret, чистое соблазнение»

[media=https://twitter.com/choi_bts2/status/1317419416074637315?ref_src=twsrc%5Etfw]

Неожиданно. Два совершенно разных по стилистике места. Но если АРМИ сравнивают Гуки с булочной и стильным магазином, значит, есть на то свои причины.

Ну что, согласны со сравнениями фанбазы? Поделитесь своими ассоциациями запахов айдолов в комментариях ниже!

[media=https://twitter.com/parkjiminpics/status/1317473681480691712?ref_src=twsrc%5Etfw]

Подпишись на нас в Яндекс Новости