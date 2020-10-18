Как пахнут члены группы BTS?
Знаете, какой парфюм больше всего нравится айдолам «Бантан»?
В одном популярном онлайн-сообществе, посвященном BTS, фанаты впечатлили нас интересным разговором. Они обсуждали, как могут пахнуть зайчики Bangtan Boys, учитывая их натуры, характеры, личные предпочтения и увлечения. Давайте посмотрим, какие идеи возникли у фанбазы.
RM
«Наверное, как персики и сливки, слаще сладкого!»
Не будем спорить, он ведь и вправду такой милый!
Джин (Jin)
«Как цветы, потому что он такой единственный»
Абсолютная правда!
Шуга (Suga)
«Большой дом, большая машина, большие кольца»
Пожалуй, АРМИ хотели сказать о том, что айдол похож на могущественного и уважаемого человека.
Джей-Хоуп (J-Hope)
«Может быть, что-то естественное, например, мир, полный надежд, ldk»
Кстати, Чонгук и Ви (V) как-то признавались, что им очень нравится запах Джея. А ТэТэ даже раскрыл одну интимную деталь, упомянув, что кровать Хосока пахнет ванилью, потому что «она переняла запах его тела». Интересно, и откуда он знает, как пахнет кровать Хосока…
Чимин (Jimin)
«Звездная или сказочная пыль»
Звучит просто волшебно!
Тэхён (Taehyung)
«Наверное, как поцелуи»
Ви ассоциируется у многих с романтикой и нежностью.
Чонгук (Jungkook)
«Как в пекарне или Victoria Secret, чистое соблазнение»
Неожиданно. Два совершенно разных по стилистике места. Но если АРМИ сравнивают Гуки с булочной и стильным магазином, значит, есть на то свои причины.
Ну что, согласны со сравнениями фанбазы? Поделитесь своими ассоциациями запахов айдолов в комментариях ниже!