Как узнать свою стихию фэн-шуй по дате рождения

Вадим Карасев

Восточные мудрецы считают, что каждому человеку покровительствует одна из пяти природных стихий. Эксперты фэн-шуй рассказали о том, как вы легко можете узнать свою стихию по дате рождения.

Всего в восточном гороскопе существует пять стихий: Металл, Огонь, Вода, Дерево и Земля. Для того чтобы узнать свою стихию, вам нужно знать год своего рождения, а точнее, его последнюю цифру. Также очень важно узнать свой Знак в китайском гороскопе, но в этом вам поможет другая наша статья.

Стихия Металла: год рождения оканчивается на 0 и 1

Если год вашего рождения заканчивается на ноль или единицу, значит, вашей стихией является Металл. Это очень стабильная стихия, которая наделяет человека сильной волей и мощной энергией. Люди этой стихии очень целеустремленные. Однако ими сложно манипулировать.

Лучшие талисманы для рожденных под управлением Металла — белый, серый и черный цвет, лунный камень, алмаз, белый кварц, жемчуг. Также очень благоприятной энергетикой обладают изделия из серебра.

Стихия Воды: год рождения оканчивается на 2 и 3

Если год рождения оканчивается на 2 или 3, то ваша стихия — Вода. Люди этой стихии являются очень развитыми в творческом плане. Это сообразительные люди, которые часто находят выход из нестандартной и неприятной ситуации. У них мощнейшая интуиция и врожденное природное обаяние. Оценить всё это по достоинству смогут люди стихии Металла.

Цвет-талисман для этих людей — бирюзовый, голубой, синий. Из самых лучших минералов для людей стихии Воды эксперты сайта dailyhoro. ru выделяют топаз, авантюрин, тигровый глаз. Золотые и платиновые украшения станут отличным дополнением к образу.

Стихия Дерева: год рождения оканчивается на 4 и 5

Дерево — самая спокойная стихия в фэн-шуй. Люди, относящиеся к ней, отличаются добротой, вниманием, стремлением к позитиву. Это очень мудрые люди, которые редко принимают необдуманные решения. Им нравится, когда вокруг них спокойные и такие же позитивные люди. Именно поэтому им очень комфортно рядом с людьми стихии Воды. Люди стихии Дерева неторопливы, осторожны и очень собраны.

Им подходит зеленый цвет-талисман. Он дает им много энергии и сил. Помимо него полезными будут камни: яшма, нефрит, бирюза, берилл, турмалин. Также очень благоприятно на энергетике этих людей отражается ношение украшений из керамики, дерева, кожи.

Стихия Огня: год рождения оканчивается на 6 и 7

Огненные люди — самые яркие, самые необычные и непредсказуемые из всех. Они очень часто притягивают к себе огромное количество внимания. Из них получаются прекрасные лидеры, потому что они разбираются в психологии людей и чувствуют обман, неискренность, притворство. Они обожают легких на подъем и энергичных людей, поэтому им комфортно с представителями стихии Земли.

Красный и белый цвета — лучшие талисманы на все случаи жизни. Из камней стоит выделить янтарь, сердолик, рубин, гранат. Украшения из золота тоже очень полезны.

Стихия Земли: год рождения оканчивается на 8 и 9

Люди данной стихии не всегда полны сил, но они очень редко устают настолько, что не могут ничего делать. Их легко чем-то заинтересовать, но также их легко и разочаровать, поэтому с ними нужно быть осторожными. Они отлично совместимы с теми, кто выбирает выражения и не пытается ими манипулировать. Хорошая совместимость людей Земли с людьми стихии Дерева.

Лучшие талисманы: гематит, обсидиан, опал. Лучшие цвета-талисманы: черный, коричневый, охра. Из украшений полезными станут мельхиоровые и серебряные изделия.