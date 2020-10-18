Как влюбить в себя Близнецов и удержать их рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

Близнецы — удивительные люди. Их харизме и энергетике позавидует каждый. Чтобы влюбить их и удержать рядом, астрологи настоятельно рекомендуют следовать простым советам.

Представители этого Знака входят в список самых обаятельных и харизматичных, так что велика вероятность того, что вы первыми влюбитесь в них, а не они в вас. Придется смириться с тем, что это вы будете добиваться их, а не они вас.

Как влюбить в себя Близнецов

Близнецы — очень активные и общительные люди. Познакомиться с ними не составит абсолютно никакого труда. Нужно лишь начать разговор и излучать позитивную энергию, потому что они очень не любят общаться с негативно настроенными людьми.

Чтобы влюбить их, придется в первую очередь набраться терпения, потому что у Близнецов никогда нет дефицита желающих начать отношения. Самое главное правило, которые действует со всеми Близнецами без исключения, — нужно стремиться к легкости общения. Если это свидание, то на нем не стоит заводить скучные темы или обсуждать что-то плохое.

Близнецов обязательно необходимо слушать и говорить самим. Они не любят односторонних бесед. С ними все должно быть в балансе. Заинтересовать и влюбить их в себя поможет юмор, а также одобрение их шуток. Если представитель или представительница этого Знака увидят, что их шутки не производят на человека никакого впечатления, можно будет не рассчитывать на отношения с ними.

Близнецы очень любят творческих людей либо тех, кто разделает их занятия. Близнецам нужен тот, кто будет их хвалить и восхищаться их достижениями. Оттолкнуть Близнецов можно замечаниями, упреками и критикой.

Как удержать Близнецов рядом

Удержать этих людей рядом не так уж и сложно. Для этого необходимо давать им свободу действий. Ни в коем случае нельзя ограничивать их свободу. Если они хотят куда-то пойти или что-то сделать, то не стоит упрекать их в этом.

В отношениях Близнецы уважают равенство. Слишком быстрого развития они тоже зачастую не приемлют. Не стоит предлагать им съехаться уже на первой неделе. Нужно дать им возможность привыкнуть к вам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не навязываться и не заставлять Близнецов думать, что всё серьезно.

Близнецы обожают заботу, поэтому в отношениях лучше стремиться помогать им во всем. Следование этому совету позволит завоевать и удержать их любовь. Эти люди очень быстро привыкают к хорошему и вскоре уже просто не могут без этого.

Самый важный совет по удержанию Близнецов — отсутствие ревности. Это очень общительные люди, которые никогда не смогут посвящать себя одному человеку. Им нужны друзья и флирт. Далеко не все смогут с этим справиться, но это одно из главных условий удержания Близнецов рядом. Они точно не захотят делить свою жизнь с тираном, сидеть дома под семью замками. Нужно заранее помнить о том, что Близнецы никогда не будут принадлежать вам на сто процентов.