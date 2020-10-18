Карабах и ДСНВ: о чем говорил Путин на совещании Совбеза

Алексей Вольцев

Тема Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также проблема конфликта в Нагорном Карабахе обсуждались на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости со ссылкой на заявления пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"В ходе совещания обсуждалась тема российско-американского диалога по ДСНВ... Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", – сообщил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что участники совещания обменялись мнениями по ситуации, связанной с конфликтом в Нагорном Карабахе. По словам Пескова, состоялся также разговор по текущим вопросам внутрироссийской повестки.

Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Кремль оценил положение с заболеваемостью COVID-19 в России.