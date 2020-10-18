Картину Шишкина продали на торгах MacDougall

Влада Некрасова

Торги специализирующегося на русском искусстве аукционного дома MacDougall's в Лондоне в четверг принесли более 2,3 миллиона фунтов стерлингов, говорится в переданном в РИА Новости сообщении аукционного дома.

Топ-лотом стала картина Ивана Шишкина "Сосновый лес", ушедшая с молотка за 508,2 тысяч фунтов стерлингов. На втором месте оказалась работа этого же художника "Летний полдень у реки", проданная за 452 тысячи фунтов стерлингов.

Среди других успешных лотов – картины Константина Коровина, Дмитрия Жилинского.

Не удалось продать картину Николая Рериха "Печоры. Вход в монастырь", считавшуюся утерянной на протяжении более чем 115 лет. Предполагалось, что она может стать топ-лотом торгов.