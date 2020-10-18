Китайская таможня запретила продажу мерча BTS из-за рекламы воды «BE Water»

Влада Некрасова

После скандала, возникшего в Китае вокруг группы BTS и их речи относительно 70-летия Корейской войны, в Поднебесной стали гораздо строже относиться к творчеству айдолов и той продукции, которую они продают через социальные сети.

Китайская таможня, например, заблокировала пропуск мерча BTS. АРМИ связали эту проблему с рекламой воды «BE Water», поскольку население Китая считает, что BTS разделяют прогонконгские взгляды.

В одном из постов на Weibo, крупнейшей китайской социальной сети, пользователь указал на связь между названием новой воды BTS и именем движения, которое используют борцы за независимость Гонконга.

[media=https://twitter.com/joshuawongcf/status/1315600766917382144?ref_src=twsrc%5Etfw]

«BTS использовали свой новый альбом «BE» как концепцию всего происходящего сейчас и выпустили воду в бутылках, назвали ее «Be Water». Оссоциируется с ситуацией в Гонконге, не так ли?Ведь «Be Water» — это лозунг тех, кто борется за независимость Гонконга. Сложно думать, что это просто совпадение, учитывая нынешнее положение. Лидер борьбы за независимость Гонконга Джошуа Вонг также недавно написал в Твиттере посты в поддержку BTS»,

— высказался фанат из Азии.

Положение группы в Китае и так нельзя было назвать хорошим, но теперь, когда на Bangtan Boys пали подозрения о конкретной политической позиции, все может усугубиться.

[media=https://twitter.com/joshuawongcf/status/1315600756133818368?ref_src=twsrc%5Etfw]

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