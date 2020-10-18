Когда и как собирать калину, и как можно сохранить урожай?

Анастасия Иванова

Калина очень полезна, и при этом неприхотлива в уходе и хорошо переносит даже суровую зиму. Осень – пора собирать ягоды калины, но, чтобы сберечь урожай, надо знать, когда и как правильно это делать.

Сроки сбора

Зрелость калины наступает, когда ягодки становятся ярко-красными без зеленых прожилок. На юге это время наступает уже в конце лета, а в средней полосе калину собирают в середине осени.

Слишком ранняя уборка чревата тем, что ягоды будут иметь горьковатый привкус. Но уже после заморозков горечи в ягодах становятся меньше. Поэтому следует начинать собирать калину, когда она станет насыщенно красной, можно даже оставить ягоды до первых морозов.

Технология уборки

Калина может прекрасно перезимовать и на ветках. Главное, чтобы мороз не был крепче -25 градусов. После сильных морозов ягоды станут непригодными в пищу. Проводят обрезку секатором.

Снимают ягоды гроздями, чтобы меньше повреждать их. Так калина сохранит максимум пользы. Грозди укладывают на ровную поверхность так, чтобы они не касались. Так ягодки не будут осыпаться.

Если планируется в ближайшее время переработка ягод, грозди можно связать, чтобы было легче отделить ягоды. Потом калину промывают и просушивают, загнившие ягоды убирают, иначе они испортят всю заготовку.





Хранение калины

Связанные между собой грозди калины можно хранить, подвесив к потолку в темном и прохладном помещении. Подойдут подвал или чердак, остекленный балкон. По мере необходимости для приготовления пищи или напитков отрывают нужное количество ягод, оставляя грозди висеть. Так калина может хранить без потерь несколько зимних месяцев.

В тепле ягодки начнут морщиться, а потом и портиться. Весь урожай в теплом помещении может быстро сгнить. Поэтому в квартире, если нет прохладного помещения, калину лучше хранить в холодильнике. Кисти складывают в пакет, немного прикрывают его так, чтобы проходил воздух, и закладывают в отсек для овощей.

Калина очень хорошо храниться в замороженном виде. Для заморозки ягодки промывают, перебирают, а затем складывают в пакете или в контейнеры и загружают в морозильную камеру.

Еще калину можно засушить в обычной духовке. Ягодки укладывают на противень в один слой, а затем просушивают при 60 градусах. Дверцу духовку надо оставить приоткрытой. Когда ягоды подсохнут, их оставляют до остывания, а затем складывают в стеклянную тару. Можно также засушить калину на воздухе, но на этой уйдет много времени.

Многие перетирают калину с сахаром и медом. Калину пропускают сквозь сито, а затем перемешивают с сахаром или медом и укладывают в стеклянную тару. Держать такую заготовку следует на холоде.