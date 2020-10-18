Колбасу «Радянську» в Харькове рекомендовали декоммунизировать

Анастасия Иванова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Начавшаяся в 2015 году декоммунизация должна была избавить от советских названий не только города и улицы — предполагалось, что торговые марки тоже будут переименованы в соответствии с законом. Тем не менее, как сообщает Telegram-канал Декомунізація. Україна, в Харькове жители до сих пор находят в торговой сети продукцию под советскими брендами. Например, Харьковский мясокомбинат до сих пор имеет в своей линейке колбасу «Радянська». Для нее уже есть альтернативное наименование — «Президентская», но и старое название активно эксплуатируется.

Недовольные харьковчане пожаловались в Украинский институт национальной памяти на несоблюдение заводом закона. В УИНП признали, что нарушение действительно имело место. Мясокомбинату будет рекомендовано переименовать колбасу и убрать из названия упоминание о СССР.

Замруководителя УИНП Владимир Тылищак отдельно отметил, что у Института нацпамяти нет рычагов, чтобы напрямую заставить завод отказаться от выпуска «советской» колбасы. УИНП может лишь рекомендовать предприятиям не нарушать закон.

Напомним, за первый год декоммунизации были переименованы более 600 названий населенных пунктов, более тысячи улиц. Также новая политика предполагала демонтаж памятников ряду деятелей советской эпохи. Помимо прочего, закон прямо запрещал присваивать объектам названия, связанные с советской властью.

Фото khmk.com.ua