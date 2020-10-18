"Коммерсант": обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха могла спланировать Турция

Вадим Карасев

Фото: https://www.icrc.org/

Обострение вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе было спланировано властями Турции - именно они активно провоцировали Баку на развязывание боевых действий, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на военно-дипломатические источники.

"По завершении очередных турецко-азербайджанских учений в июле-августе на территории Азербайджана якобы осталась значительная группировка ВС Турции, которая и была призвана сыграть координирующую и направляющую роль в планировании и проведении наступательной операции в Нагорном Карабахе", - описывают ситуацию собеседники издания.

Группировка включала в себя батальонную тактическую группу, военных инструкторов, летчиков, советников численностью до 600 человек. Соединения были усилены 18 БМП, одной РСЗО, шестью вертолетами, восемью самолетами и множеством беспилотников.

Кроме того, источники утверждают, что Анкара активно вербует наемников из исламских группировок в Сирии и Ливии для участия в боях за Карабах. Сейчас в зоне конфликта находится около 1,3 тыс. сирийских наемников и около 150 боевиков из Ливии. Первые были размещены преимущественно на Тертерском направлении в районах Баяндура и Гапанлы, а вторые - на Джебраилском направлении в районе Карвенда (250 км западнее Баку).

Турецкие вербовщики, по данным собеседником издания, также предлагали желающим отправиться на войну в регион "подъемное пособие" в размере $1,5 тыс. и вознаграждение в размере до $2 тыс. ежемесячно. Вдобавок вплоть до момента объявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе продолжал активно формироваться очередной отряд сирийских наемников численностью до 1500 человек для отправки в Азербайджан. "Этот отряд сформирован и может быть переброшен в район Нагорного Карабаха в любой момент", - утверждает источник.

Напомним, что накануне о негативном влиянии Турции заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. "Иностранное вмешательство, в частности вмешательство Турции, подпитывает эту эскалацию, и оно недопустимо", - сказал он. К тому же о влиянии Анкары конфликт в Карабахе говорил и президент Франции Эмманюэль Макрон По его данным, турецкие власти помогают перебрасывать в Азербайджан боевиков из Сирии.