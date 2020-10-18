Ксения Собчак разрушила брак Топалова и Регины Тодоренко, уличив Влада в измене

Анастасия Иванова

Светская львица Ксения Собчак решила подлить масла в огонь и подпортить брак Влада Топалова и Регины Тодоренко своим заявлением о флирте селеба с Настасьей Самбурской. Внимательная персона никогда не упустит какую-либо интригу в звездных отношениях…

Ксюша опубликовала у себя на страничке в Telegram скриншот с Instagram-профиля Настасьи Самбурской, которая на снимке позирует в эротичном черном нижнем белье. Ксюша, разумеется, не смогла пройти мимо горячей публикации и начала просматривать комментарии . Оказалось, что среди написавших слова восхищения был и Влад Топалов, который не только поставил актрисе лайк, но и оставил коммент с большим количеством смайликов.

«Влад Топалов ходит по тонкому льду. Регинааааа!!!! Ау!!!!»

— написала Собчак в предвкушении недовольной реакции супруги певца.

Вот только Ксюша, кажется, со своими заявлениями опоздала. Влада и Регину давно подозревают во взаимных изменах, а в сети поговаривают, что их отношения и вовсе складываются лишь на пиаре. Но саму Собчак осудили, как раз-таки.

«Не суйте нос не в свое дело, от вас неожиданно такую грязь видеть. Лишь бы растрещать что ли? Что за дешевый подход к журналистике»,

— написала девушка под новостью в портале.Подпишись на нас в Яндекс Новости