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Ксения Собчак разрушила брак Топалова и Регины Тодоренко, уличив Влада в измене

Ксения Собчак разрушила брак Топалова и Регины Тодоренко, уличив Влада в измене

Светская львица Ксения Собчак решила подлить масла в огонь и подпортить брак Влада Топалова и Регины Тодоренко своим заявлением о флирте селеба с Настасьей Самбурской. Внимательная персона никогда не упустит какую-либо интригу в звездных отношениях…


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​​Родная душа - это тот, у кого есть ключи от наших замков, и к чьим замкам подходят наши ключи. Когда мы чувствуем себя настолько в безопасности, что можем открыть наши замки, тогда наши самые подлинные «я» выходят навстречу друг другу, и мы можем быть полностью и искренне теми, кто мы есть. Тогда нас любят такими, какими мы есть, а не такими, какими мы стараемся быть. Каждый открывает лучшие стороны другого. И невзирая на все то, что заставляет нас страдать, с этим человеком мы чувствуем благополучие как в раю. Родная душа - это тот, кто разделяет наши глубочайшие устремления, избранное нами направление движения. Если мы вдвоем подобно воздушным шарикам движемся вверх, очень велика вероятность того, что мы нашли друг в друге нужного человека. Родная душа - это тот, благодаря кому вы начинаете жить подлинной жизнью. В моей жизни таких людей очень не много. Вот две мои родные души! К сожалению, Михаил, судя по фото, максимально не согласен со всем происходящим в его жизни🤣🤣🤣🤣 В принципе, как и его отец🤔🙈 Но и это нормально! У него совсем другой, СВОЙ путь. Наша задача лишь быть его первыми «ступенями» при выходе в его космос и на его собственную орбиту! Доброго дня♥️🙏🏻 Фото: @russu.irene #владтопалов #vladtopalov

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Ксюша опубликовала у себя на страничке в Telegram скриншот с Instagram-профиля Настасьи Самбурской, которая на снимке позирует в эротичном черном нижнем белье. Ксюша, разумеется, не смогла пройти мимо горячей публикации и начала просматривать комментарии . Оказалось, что среди написавших слова восхищения был и Влад Топалов, который не только поставил актрисе лайк, но и оставил коммент с большим количеством смайликов.

«Влад Топалов ходит по тонкому льду. Регинааааа!!!! Ау!!!!»

— написала Собчак в предвкушении недовольной реакции супруги певца.
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@tak.ori 🍁Ты добавляешь мне Италии в последние солнечные дни! За это лето мы выяснили много вещей... Что на яхте можно и по Волге кататься,что Алтай это клёво ,что Плёс и Суздаль это очень «ялярюс» ))). Но когда я на секунду пытаюсь представить ,какое столпотворение ,полутрезвые «лыжники» и разухабистое русское катание ждет в РозаХуторе на горе после нового года ,понимаешь,что есть компромиссы для тебя невозможные. Но ситуация такова,что по ходу до марта мы все кукуем без Европы... А вы куда поедете после НГ?

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Вот только Ксюша, кажется, со своими заявлениями опоздала. Влада и Регину давно подозревают во взаимных изменах, а в сети поговаривают, что их отношения и вовсе складываются лишь на пиаре. Но саму Собчак осудили, как раз-таки.

«Не суйте нос не в свое дело, от вас неожиданно такую грязь видеть. Лишь бы растрещать что ли? Что за дешевый подход к журналистике»,

— написала девушка под новостью в портале.
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Я хочу поблагодарить за эту тонкую художественную работу наших мастеров , которые создавали наши образы: @yanabuzychkina за мой нежный и одновременно необычный образ; @katyabobkova , Кать, ты написала потрясную картину на лице Романа, таким он ещё никогда не был! @vladaprohair - работа с париками одна из сложнейших, поэтому от души благодарю за профессионализм; @sima_simmi за стилистическое дополнение и усовершенствование образа ! ❤️ Фото: @antonina_kirnos

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По материалам: popcake.tv

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