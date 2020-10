Ксения Собчак разрушила брак Топалова и Регины Тодоренко, уличив Влада в измене

View this post on Instagram

​​Родная душа - это тот, у кого есть ключи от наших замков, и к чьим замкам подходят наши ключи. Когда мы чувствуем себя настолько в безопасности, что можем открыть наши замки, тогда наши самые подлинные «я» выходят навстречу друг другу, и мы можем быть полностью и искренне теми, кто мы есть. Тогда нас любят такими, какими мы есть, а не такими, какими мы стараемся быть. Каждый открывает лучшие стороны другого. И невзирая на все то, что заставляет нас страдать, с этим человеком мы чувствуем благополучие как в раю. Родная душа - это тот, кто разделяет наши глубочайшие устремления, избранное нами направление движения. Если мы вдвоем подобно воздушным шарикам движемся вверх, очень велика вероятность того, что мы нашли друг в друге нужного человека. Родная душа - это тот, благодаря кому вы начинаете жить подлинной жизнью. В моей жизни таких людей очень не много. Вот две мои родные души! К сожалению, Михаил, судя по фото, максимально не согласен со всем происходящим в его жизни🤣🤣🤣🤣 В принципе, как и его отец🤔🙈 Но и это нормально! У него совсем другой, СВОЙ путь. Наша задача лишь быть его первыми «ступенями» при выходе в его космос и на его собственную орбиту! Доброго дня♥️🙏🏻 Фото: @russu.irene #владтопалов #vladtopalov