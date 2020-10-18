Латышских националистов возмутил призыв дать русским равноправие

Лидия Мартынова

Латышские националисты возмущены, пишет «Sputnik Латвия». Член праворадикального Национального блока Гирт Лапиньш вывесил в своем микроблоге в Twitter фото «ужасной» наклейки, обнаруженной им в Риге на троллейбусной остановке.

На наклейке, которую, как пожаловался Лапиньш, очень трудно отодрать от стены, нарисованы две человеческие фигуры в цветах русского и латвийского флагов. К ужасу Лапиньша, эти фигурки стоят в обнимку, словно лучшие друзья, а рядом напечатан «провокационный» текст. Надпись на латышском и русском языках призывает латышей и русских прийти к единству и к пониманию того, что говорить на русском стыдно быть не должно. Есть и надпись на английском — о том, что дискриминация и обман общества происходят в Латвии на государственном уровне. Лапиньш сразу решил, что такие крамольные призывы могут распространять только «сторонники Кремля».

«Латышей настраивают на „единый народ“, а русских призывают быть русскими, иностранцев — жаловаться на правительство», — возмутился член Нацблока.

Стоит отметить, что возмутившие Лапишьша распространяет общественное движение «Справедливая Латвия» (Fair Latvia).

«Все жители Латвии должны жить в единой, демократической и справедливой стране, где учитываются интересы каждого жителя. Это единственная цель движения „Справедливая Латвия“. Сначала необходимо осознать, что на самом деле происходит в Латвии в 2020 году после 29 лет независимости и 16 лет участия в Европейском Союзе», — призывают представители движения.