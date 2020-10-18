Ляйсан Утяшева и Павел Воля впервые вышли в свет после слухов об измене

Анастасия Иванова

Слухи о том, что Павел Воля изменил своей любимой жене Ляйсан Утяшевой распространились по всей России, но близкий друг резидента «Камеди» Гарик Мартиросян, услышав подобны сплетни, сразу же заявил, что этого не могло и быть. У красивой и молодой пары все замечательно, они искренне друг друга уважают и ценят, а Паша неоднократно признавался в любви своей супруге прямо со сцены «Comedy Club».

Тем не менее, публика уверена, что история с таинственным вечером пьяного Воли за бокалом чего-то крепкого в компании малолетней эскортницы Дарьи Ивановой повлияла на отношения мужа и жены. Чтобы опровергнуть какие-либо домыслы, Ляйсан опубликовала на своей страничке в Instagram кадры с совместного с Волей времяпровождения.

Юморист с женой-фигуристкой появились на ярком концерте Vogue. По словам других приглашенных, пара постоянно шутила, смеялась, целовалась и обнималась. Несмотря на всю проявленную нежность у общественности все же закралась мысль, что «все это выглядит наигранно и показано исключительно в целях прекращения слухов».

Надеемся, что на отношения Ляйсан с Павлом действительно не повлияет грязная история с эскортницей.

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