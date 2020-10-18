Любовь с греческим акцентом: как развивались отношения Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса

Вадим Карасев

Ровно год назад Даша Жукова и Ставрос Ниархос обменялись клятвами любви и верности на тайной церемонии в Париже, а еще через несколько месяцев сыграли пышную свадьбу в швейцарской коммуне Санкт-Мориц, местные жители которой до сих пор с восторгом вспоминают это масштабное торжество. В первую годовщину брака 39-летней основательницы музея "Гараж" и 35-летнего греческого миллиардера мы захотели вспомнить, с чего начиналась их красивая история любви, а также немного рассказать, как их личная жизнь складывалась до судьбоносной встречи, приведшей их к созданию семьи. Обо всем этом читайте в новом материале NEWSTES.RU.

Ставрос до встречи с Дашей

Наследник семьи корабельных магнатов Ставрос Ниархос был назван в честь своего знаменитого деда — греческого магната и основателя международной судоходной компании Hellenic Shipyards Ставроса Ниархоса. Внук же, в отличие от своего отца Филиппа, занимающего первое место в списке самых состоятельных людей Греции, по стопам своего знаменитого деда не пошел.

Ставрос Ниархос в юности

Ниархос сначала получил высшее образование в Париже (по какой именно специальности, прессе неизвестно), а потом переехал в США, где посещал кинематографическую школу и постигал азы режиссуры. Каких-то значительных успехов в этой области Ставросу достичь не удалось. Однако куда активнее в прессе обсуждаются не его карьерные успехи, а большой послужной список звездных романов.

В юности за Ставросом ходила слава любителя светских тусовок и вечеринок. На них-то Ниархос и знакомился со своими избранницами — представительницами исключительно известных фамилий. В числе его звездных подруг в то время была Мэри-Кейт Олсен, однако их роман продлился недолго.

Сестры Олсен и Ставрос Ниархос в компании звездных друзей

В 2005 году Ставрос начал встречаться с самой известной светской тусовщицей нулевых Пэрис Хилтон. Наследники двух известных фамилий вместе веселились в клубах, а в свободное от тусовок время наслаждались обществом друг друга. По слухам, пара даже была помолвлена, однако до свадьбы дело так и не дошло: в светских кругах поговаривали, что против этого союза выступила мать известной блондинки.

Ставрос Ниархос и Пэрис Хилтон

В итоге в 2007 году Ниархос и Хилтон расстались. Вскоре после этого Ставрос закрутил роман с "заклятой подругой" Пэрис Хилтон — Линдси Лохан. По слухам, именно роман Линдси со Ставросом когда-то и поставил крест на дружбе девушек. Многие поклонники до сих пор считают эту жертву неоправданной, ведь отношения Ставроса и Линдси продлились совсем недолго.













Пэрис Хилтон и Линдси Лохан

В прессе также появлялись слухи, что в число возлюбленных Ниархоса входила и шведская принцесса Мадлен, которая сейчас счастлива в браке с бизнесменом Кристофером О'Ниллом. К слову, какого-то официального подтверждения эти разговоры так и не получили.





Самыми же серьезными и длительными отношениями в жизни Ставроса (конечно же, перед встречей с Дашей Жуковой) стал роман с американской моделью Джессикой Харт. Они начали встречаться в 2010 году, после чего жизнь Ниархоса сильно изменилась. Из заядлого тусовщика он превратился в любителя званых ужинов и выставок современного искусства. Именно рядом с Джессикой Ставрос захотел остепениться и сделал возлюбленной предложение руки и сердца.





Джессика Харт и Ставрос Ниархос

Поговаривали, что пара уже вовсю начала подготовку к свадьбе, однако в 2017 году они неожиданно разорвали помолвку. Подробностями своего разрыва Джессика и Ставрос делиться с журналистами не стали. Однако поговаривают, что как раз в тот период Ниархос сблизился с Дашей Жуковой, которая тогда переживала развод с Романом Абрамовичем.





Кстати, через два года после расставания с Ниархосом Джессика встретила новую любовь. Ее избранником стал гонщик Джеймс Киркхэм. Сейчас пара находится в счастливом ожидании малыша, который станет для модели первенцем.

Даша до встречи со Ставросом

У Даши Жуковой не такой большой список любовных увлечений, как у ее нынешнего супруга Ставроса Ниархоса, по крайней мере тех, о которых известно широкой публике. Первым звездным ухажером основательницы музея современного искусства "Гараж" стал теннисист Марат Сафин. Сначала в прессе стали публиковать романтичные снимки пары, сделанные папарацци, а в 2004 году они впервые вместе вышли в свет — появились на открытии одного из столичных ювелирных магазинов.

Марат Сафин и Даша Жукова

Поговаривали, что Сафин и Жукова даже планировали пожениться, однако в 2005 году пара неожиданно рассталась. В том же году Даша познакомилась с миллиардером и владельцем английского футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем. По слухам, именно эта встреча и предопределила судьбу их романа: прославленному теннисисту Даша предпочла успешного предпринимателя. Сам Марат лишь однажды прокомментировал расставание с Дашей в разговоре с журналистами.

Меня этот человек больше не интересует. Мы расстались. Теперь каждый может поступать как ему вздумается. Взрослые же люди,— сказал Марат о бывшей возлюбленной в беседе с журналистами, уточнив, что ни о чем не жалеет.

Однако вернемся к Даше Жуковой и Роману Абрамовичу. Впервые они встретились на футбольном матче в Барселоне, куда Даша пришла вместе со своим отцом, успешным бизнесменом Александром Жуковым: он-то и познакомил дочь с еще женатым на тот момент Абрамовичем (тогда миллиардер находился во втором браке с бывшей стюардессой по имени Ирина). На момент знакомства Даше было 24 года, а Роману — 38 лет.

Роман Жуковой и Абрамовича закрутился стремительно: в 2006 году в прессе начали ходить слухи об их отношениях, которые подкреплялись романтичными снимками папарацци. Эти фотодоказательства, к слову, впоследствии исчезли из сети. По слухам, на этом настояла сама Даша, которая утверждала, что снимки были сделаны незаконно, и выступила против того, чтобы журналисты лезли в ее личную жизнь.

Даша Жукова и Роман Абрамович

В том же 2006-м в прессе также появлялись разговоры, что Жукова несколько раз пыталась сойтись с Маратом Сафиным, а в перерывах, как пишут в сети, даже успела завести мимолетный роман с Фредди Виндзором, сыном герцога и герцогини Кентских.





Даша Жукова и Фредди Виндзор

Вероятно, все эти истории были лишь способом отвлечь внимание прессы от отношений с Романом Абрамовичем. Он, к слову, объявил о своем разводе со второй супругой Ириной, в 17-летнем браке с которой родилось пятеро детей, в 2007 году. Супруги вместе составили мировое соглашение, в котором договорились о разделе финансов и имущества (его подробности не раскрываются), а наследники остались жить с Ириной, при этом Роман согласился полностью оплачивать все их нужды.

Роман Абрамович и Даша Жукова

После развода Роман Абрамович и Даша Жукова хоть и не спешили громко заявлять о своих отношениях в прессе, но держать их в строжайшей тайне перестали. Тогда Даша окончательно переехала из Москвы в Лондон и проводила время с возлюбленным то в его резиденции, то в морских путешествиях на его личной яхте.

В 2009 году у Абрамовича и Жуковой родился сын Аарон-Александр. В 2013-м звездная пара во второй раз стала родителями: на свет появилась их дочь, которую назвали Леей. При этом в прессе неоднократно появлялась информация, что Роман и Даша связали себя узами брака, однако она официально подтвердилась только в 2015-м.

Даша Жукова и Роман Абрамович с сыном Аароном-Александром

Вскоре после рождения второго ребенка в прессе появились первые слухи о проблемах в браке Абрамовича и Жуковой. Сначала новый роман приписывали миллиардеру — его заподозрили в отношениях с примой-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой, однако подтверждения этим слухам так и не нашлось. Следом в прессе появились снимки Даши Жуковой с голливудским актером Леонардо ДиКаприо, на которых они нежно обнимались на улицах Нью-Йорка. К слову, это общение позже расценили как дружеское, ведь в то время Лео находился в приятельских отношениях с Жуковой и Абрамовичем, неоднократно отдыхал с ними в одной компании и много раз весело проводил время на личной яхте миллиардера.

Леонардо ДиКаприо

Зимой 2017 года, всего за полгода до официального расставания супругов, СМИ облетели новые снимки папарацци, на которых Жукова проводит время в объятиях арт-дилера и известного голливудского ловеласа (на данный момент в списке его звездных бывших числятся Деми Мур, Эмбер Херд и Хайди Клум) Вито Шнабеля.





Вито Шнабель и Даша Жукова

Причем эти снимки, сделанные на швейцарском курорте Санкт-Мориц, уже не были столь невинны, как фотографии с ДиКаприо: на них запечатлены отнюдь не дружеские поцелуи. Первоначально снимки Жуковой и Шнабеля появились на сайте итальянского издания Chi, однако в скором времени оттуда неожиданно испарились — поговаривали, что руку к этому приложил сам Абрамович и его представители.





Роман Абрамович и Даша Жукова

В августе 2017-го, через несколько месяцев после того, как этот скандал поутих, Роман Абрамович и Даша Жукова объявили о своем разводе после 10 лет совместной жизни. Экс-супруги уточнили, что продолжат вместе воспитывать двоих общих детей, а также работать над главным делом жизни Жуковой — музеем современного искусства "Гараж", главным инвестором которого как раз выступал Абрамович.

Даша Жукова и Роман Абрамович с дочерью Леей

Свое обещание Роман и Даша сдержали: Абрамович по-прежнему продолжает появляться на всех важных мероприятиях, связанных с "Гаражом", и с удовольствием позирует в одном кадре с бывшей женой.

После развода они виделись миллион раз. У них двое детей, и, как они сами говорят, они остались близкими друзьями и партнерами — у них много проектов, которые они вместе развивали,

— рассказывали инсайдеры об отношениях Даши и Романа после развода.

Роман Абрамович и Даша Жукова





Даша Жукова с детьми

Начало романа Ниархоса и Жуковой

Первые слухи о романе Ставроса Ниархоса и Даши Жуковой начались в конце 2017 года. В светских кругах поговаривали, что Ставрос и Даша уже давно дружили, а особенно сблизились после того, как оба пережили расставание после длительных отношений. Как раз незадолго до этого Даша развелась с Романом Абрамовичем, а Ставрос разошелся с Джессикой Харт после семи лет романа.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

И если одни называли это совпадением и счастливым соединением двух разбитых сердец, то другие были убеждены, что на самом деле роман Ниархоса и Жуковой начался задолго до их официальных расставаний с бывшими.

Как бы там ни было, публично о своем романе влюбленные заявили только весной 2018 года. Тогда они посетили сразу несколько публичных мероприятий подряд: сначала появились на DKMS Love Gala 2018, а потом посетили ежегодный Бал Института костюма. Тогда же в прессе появились первые комментарии инсайдеров по поводу их отношений.

Они были друзьями и только недавно начали проводить больше времени вместе, — утверждали люди из близкого круга Жуковой.





После этого Ставрос и Даша окончательно прекратили скрываться: их совместные снимки из путешествий по миру появлялись как в инстаграмах общих друзей, так и в прессе. Так, летом 2018 года они в компании друзей отдохнули в Сен-Тропе. В числе звездных приятелей тогда был замечен и нынешний ухажер Ирины Шейк Вито Шнабель, с которым ранее Даше приписывали роман. К слову, Ставрос явно не ревновал возлюбленную к Шнабелю и общался с ним по-дружески.

В марте 2019 года Ставрос Ниархос и Даша Жукова вместе отдохнули на элитном горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Спустя семь месяцев после этого именно в этом месте звездная пара сыграла пышную свадьбу.

Помолвка

В мае 2019 года Даша Жукова и Ставрос Ниархос второй раз в качестве пары посетили Met Gala. Романтичными снимками с возлюбленным, сделанными на этом мероприятии, основательница музея современного искусства "Гараж" уже открыто делилась в своем инстаграме.

Уже в следующем месяце в прессе появились первые слухи о помолвке пары. Тогда эта новость в СМИ просочилась благодаря сотрудникам нью-йоркского ресторана Red Rooster, в котором Ставрос и Даша отмечали радостное событие вместе с друзьями. По слухам, на том празднике пара пообещала закатить пышное торжество уже в конце 2019 года. Никаких официальных заявлений по случаю помолвки пара делать не стала — вместо этого они продолжали путешествовать со звездными друзьями по миру и активно делиться снимками из этих веселых поездок в соцсетях.

В начале октября Ставрос Ниархос устроил мальчишник, на котором собрал всех своих близких друзей, в том числе Вито Шнабеля, князя Монако Пьера Казираги и своего бизнес-партнера Альфонсо де Борбона. Проститься с холостяцкой жизнью наследник греческого магната решил в Мадриде, где в компании с приятелями посетил несколько вечеринок и местных модных клубов.

Незадолго до этого Даша Жукова также отметила девичник вместе с близкими подругами, среди которых была Эрин Фостер. Праздник явно прошел с меньшим размахом, чем у Ставроса: девушки провели тихий вечер в ресторане за разговорами и бокалами красного вина.





Пышная свадьба в Швейцарии

В середине октября Ставрос Ниархос и Даша Жукова без лишнего шума расписались в Париже, а присутствовали на этой церемонии только родные и близкие друзья пары, в том числе Майя Хоук, Дерек Бласберг, Дженнифер Майер и Дэвид Бекхэм. После этого молодожены начали планировать роскошное торжество по случаю своей свадьбы, которое они решили провести на любимом горнолыжном курорте Санкт-Мориц.

Грандиозная вечеринка в итоге состоялась в середине января 2020 года, а приглашено на нее было более 300 гостей из близкого круга друзей Даши и Ставроса. Тосты за молодоженов в этот вечер звучали от Кэти Перри и Орландо Блума, Кейт Хадсон, Дианы фон Фюрстенберг, Карли Клосс, принцессы Беатрис, Шарлотты Казираги и многих других.

Торжественную церемонию провел сам мэр Санкт-Морица. Невеста выбрала для вечеринки закрытое расшитое мелким бисером платье с кейпом от Valentino. После завершения официальной части в мэрии города молодожены отправились на само празднество, где их уже ждали многочисленные друзья.

В рамках торжества была устроена тематическая вечеринка в русском стиле: на ней гости соревновались в оригинальности нарядов, выполненных в традиционном стиле, а в качестве аксессуаров в основном выбирали расписные кокошники и уютные шапки-ушанки.









Дерек Бласберг и Ник Браун на свадьбе Даши Жуковой и Ставроса НиархосаЭванджело Бусис, Стелла Максвелл и Питер Дундас на свадьбе Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса

После завершения вечеринки Даша и Ставрос вместе с гостями еще на несколько дней задержались на горнолыжном курорте, где наслаждались прогулками и катанием на заснеженных склонах. Дальше все разъехались по своим делам: многочисленные гости — по своим родным странам, а молодожены — к себе домой в Нью-Йорк.

Семейная жизнь

В браке с Дашей Жуковой Ставрос Ниархос окончательно забыл о вечеринках, которые так любил в юности, и научился получать удовольствие от тихой семейной жизни. Поспособствовал этому и всемирный карантин, введенный практически во всех странах мира из-за пандемии коронавируса.

Ставрос и Даша с ее детьми от брака с Романом Абрамовичем провели самоизоляцию в своей семейной резиденции в Нью-Йорке. В апреле, когда меры, связанные со снижением заболеваемости, были максимально строгими, пара в уютном семейном кругу отпраздновала 35-летие Ставроса. Даша приготовила для любимого праздничный торт, свечи на котором Ставрос задул "в присутствии" многочисленных друзей: они следили за процессом и слали имениннику свои поздравления по видеосвязи в Zoom.

На карантине из-за невозможности посещать светские мероприятия и званые ужины Даша Жукова вообще стала больше экспериментировать на кухне. Например, в честь дня рождения основанного ею музея "Гараж" она вместе с дочерью Леей собственными руками испекла сметанник.

К слову, даже пандемия коронавируса не заставила Дашу и Ставроса, в отличие от большинства мировых звезд, стать более активными в соцсетях. Они продолжают вести закрытый образ жизни, а их новые снимки появляются разве что на страницах общих друзей, и то не часто. Одно можно сказать точно: на них они выглядят все такими же влюбленными, как в начале романа, и по-настоящему счастливыми!

Даша Жукова с дочерью Леей и Ставросом Ниархосом