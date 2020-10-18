Любовь с греческим акцентом: как развивались отношения Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса
Ровно год назад Даша Жукова и Ставрос Ниархос обменялись клятвами любви и верности на тайной церемонии в Париже, а еще через несколько месяцев сыграли пышную свадьбу в швейцарской коммуне Санкт-Мориц, местные жители которой до сих пор с восторгом вспоминают это масштабное торжество. В первую годовщину брака 39-летней основательницы музея "Гараж" и 35-летнего греческого миллиардера мы захотели вспомнить, с чего начиналась их красивая история любви, а также немного рассказать, как их личная жизнь складывалась до судьбоносной встречи, приведшей их к созданию семьи. Обо всем этом читайте в новом материале NEWSTES.RU.
Ставрос до встречи с Дашей
Наследник семьи корабельных магнатов Ставрос Ниархос был назван в честь своего знаменитого деда — греческого магната и основателя международной судоходной компании Hellenic Shipyards Ставроса Ниархоса. Внук же, в отличие от своего отца Филиппа, занимающего первое место в списке самых состоятельных людей Греции, по стопам своего знаменитого деда не пошел.
Ниархос сначала получил высшее образование в Париже (по какой именно специальности, прессе неизвестно), а потом переехал в США, где посещал кинематографическую школу и постигал азы режиссуры. Каких-то значительных успехов в этой области Ставросу достичь не удалось. Однако куда активнее в прессе обсуждаются не его карьерные успехи, а большой послужной список звездных романов.
В юности за Ставросом ходила слава любителя светских тусовок и вечеринок. На них-то Ниархос и знакомился со своими избранницами — представительницами исключительно известных фамилий. В числе его звездных подруг в то время была Мэри-Кейт Олсен, однако их роман продлился недолго.
В 2005 году Ставрос начал встречаться с самой известной светской тусовщицей нулевых Пэрис Хилтон. Наследники двух известных фамилий вместе веселились в клубах, а в свободное от тусовок время наслаждались обществом друг друга. По слухам, пара даже была помолвлена, однако до свадьбы дело так и не дошло: в светских кругах поговаривали, что против этого союза выступила мать известной блондинки.
В итоге в 2007 году Ниархос и Хилтон расстались. Вскоре после этого Ставрос закрутил роман с "заклятой подругой" Пэрис Хилтон — Линдси Лохан. По слухам, именно роман Линдси со Ставросом когда-то и поставил крест на дружбе девушек. Многие поклонники до сих пор считают эту жертву неоправданной, ведь отношения Ставроса и Линдси продлились совсем недолго.
В прессе также появлялись слухи, что в число возлюбленных Ниархоса входила и шведская принцесса Мадлен, которая сейчас счастлива в браке с бизнесменом Кристофером О'Ниллом. К слову, какого-то официального подтверждения эти разговоры так и не получили.
Самыми же серьезными и длительными отношениями в жизни Ставроса (конечно же, перед встречей с Дашей Жуковой) стал роман с американской моделью Джессикой Харт. Они начали встречаться в 2010 году, после чего жизнь Ниархоса сильно изменилась. Из заядлого тусовщика он превратился в любителя званых ужинов и выставок современного искусства. Именно рядом с Джессикой Ставрос захотел остепениться и сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
Поговаривали, что пара уже вовсю начала подготовку к свадьбе, однако в 2017 году они неожиданно разорвали помолвку. Подробностями своего разрыва Джессика и Ставрос делиться с журналистами не стали. Однако поговаривают, что как раз в тот период Ниархос сблизился с Дашей Жуковой, которая тогда переживала развод с Романом Абрамовичем.
Кстати, через два года после расставания с Ниархосом Джессика встретила новую любовь. Ее избранником стал гонщик Джеймс Киркхэм. Сейчас пара находится в счастливом ожидании малыша, который станет для модели первенцем.
Даша до встречи со Ставросом
У Даши Жуковой не такой большой список любовных увлечений, как у ее нынешнего супруга Ставроса Ниархоса, по крайней мере тех, о которых известно широкой публике. Первым звездным ухажером основательницы музея современного искусства "Гараж" стал теннисист Марат Сафин. Сначала в прессе стали публиковать романтичные снимки пары, сделанные папарацци, а в 2004 году они впервые вместе вышли в свет — появились на открытии одного из столичных ювелирных магазинов.
Поговаривали, что Сафин и Жукова даже планировали пожениться, однако в 2005 году пара неожиданно рассталась. В том же году Даша познакомилась с миллиардером и владельцем английского футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем. По слухам, именно эта встреча и предопределила судьбу их романа: прославленному теннисисту Даша предпочла успешного предпринимателя. Сам Марат лишь однажды прокомментировал расставание с Дашей в разговоре с журналистами.
Меня этот человек больше не интересует. Мы расстались. Теперь каждый может поступать как ему вздумается. Взрослые же люди,— сказал Марат о бывшей возлюбленной в беседе с журналистами, уточнив, что ни о чем не жалеет.
Однако вернемся к Даше Жуковой и Роману Абрамовичу. Впервые они встретились на футбольном матче в Барселоне, куда Даша пришла вместе со своим отцом, успешным бизнесменом Александром Жуковым: он-то и познакомил дочь с еще женатым на тот момент Абрамовичем (тогда миллиардер находился во втором браке с бывшей стюардессой по имени Ирина). На момент знакомства Даше было 24 года, а Роману — 38 лет.
Роман Жуковой и Абрамовича закрутился стремительно: в 2006 году в прессе начали ходить слухи об их отношениях, которые подкреплялись романтичными снимками папарацци. Эти фотодоказательства, к слову, впоследствии исчезли из сети. По слухам, на этом настояла сама Даша, которая утверждала, что снимки были сделаны незаконно, и выступила против того, чтобы журналисты лезли в ее личную жизнь.
В том же 2006-м в прессе также появлялись разговоры, что Жукова несколько раз пыталась сойтись с Маратом Сафиным, а в перерывах, как пишут в сети, даже успела завести мимолетный роман с Фредди Виндзором, сыном герцога и герцогини Кентских.
Вероятно, все эти истории были лишь способом отвлечь внимание прессы от отношений с Романом Абрамовичем. Он, к слову, объявил о своем разводе со второй супругой Ириной, в 17-летнем браке с которой родилось пятеро детей, в 2007 году. Супруги вместе составили мировое соглашение, в котором договорились о разделе финансов и имущества (его подробности не раскрываются), а наследники остались жить с Ириной, при этом Роман согласился полностью оплачивать все их нужды.
После развода Роман Абрамович и Даша Жукова хоть и не спешили громко заявлять о своих отношениях в прессе, но держать их в строжайшей тайне перестали. Тогда Даша окончательно переехала из Москвы в Лондон и проводила время с возлюбленным то в его резиденции, то в морских путешествиях на его личной яхте.
В 2009 году у Абрамовича и Жуковой родился сын Аарон-Александр. В 2013-м звездная пара во второй раз стала родителями: на свет появилась их дочь, которую назвали Леей. При этом в прессе неоднократно появлялась информация, что Роман и Даша связали себя узами брака, однако она официально подтвердилась только в 2015-м.
Вскоре после рождения второго ребенка в прессе появились первые слухи о проблемах в браке Абрамовича и Жуковой. Сначала новый роман приписывали миллиардеру — его заподозрили в отношениях с примой-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой, однако подтверждения этим слухам так и не нашлось. Следом в прессе появились снимки Даши Жуковой с голливудским актером Леонардо ДиКаприо, на которых они нежно обнимались на улицах Нью-Йорка. К слову, это общение позже расценили как дружеское, ведь в то время Лео находился в приятельских отношениях с Жуковой и Абрамовичем, неоднократно отдыхал с ними в одной компании и много раз весело проводил время на личной яхте миллиардера.
Зимой 2017 года, всего за полгода до официального расставания супругов, СМИ облетели новые снимки папарацци, на которых Жукова проводит время в объятиях арт-дилера и известного голливудского ловеласа (на данный момент в списке его звездных бывших числятся Деми Мур, Эмбер Херд и Хайди Клум) Вито Шнабеля.
Причем эти снимки, сделанные на швейцарском курорте Санкт-Мориц, уже не были столь невинны, как фотографии с ДиКаприо: на них запечатлены отнюдь не дружеские поцелуи. Первоначально снимки Жуковой и Шнабеля появились на сайте итальянского издания Chi, однако в скором времени оттуда неожиданно испарились — поговаривали, что руку к этому приложил сам Абрамович и его представители.
В августе 2017-го, через несколько месяцев после того, как этот скандал поутих, Роман Абрамович и Даша Жукова объявили о своем разводе после 10 лет совместной жизни. Экс-супруги уточнили, что продолжат вместе воспитывать двоих общих детей, а также работать над главным делом жизни Жуковой — музеем современного искусства "Гараж", главным инвестором которого как раз выступал Абрамович.
Свое обещание Роман и Даша сдержали: Абрамович по-прежнему продолжает появляться на всех важных мероприятиях, связанных с "Гаражом", и с удовольствием позирует в одном кадре с бывшей женой.
После развода они виделись миллион раз. У них двое детей, и, как они сами говорят, они остались близкими друзьями и партнерами — у них много проектов, которые они вместе развивали,
— рассказывали инсайдеры об отношениях Даши и Романа после развода.
Начало романа Ниархоса и Жуковой
Первые слухи о романе Ставроса Ниархоса и Даши Жуковой начались в конце 2017 года. В светских кругах поговаривали, что Ставрос и Даша уже давно дружили, а особенно сблизились после того, как оба пережили расставание после длительных отношений. Как раз незадолго до этого Даша развелась с Романом Абрамовичем, а Ставрос разошелся с Джессикой Харт после семи лет романа.
И если одни называли это совпадением и счастливым соединением двух разбитых сердец, то другие были убеждены, что на самом деле роман Ниархоса и Жуковой начался задолго до их официальных расставаний с бывшими.
Как бы там ни было, публично о своем романе влюбленные заявили только весной 2018 года. Тогда они посетили сразу несколько публичных мероприятий подряд: сначала появились на DKMS Love Gala 2018, а потом посетили ежегодный Бал Института костюма. Тогда же в прессе появились первые комментарии инсайдеров по поводу их отношений.
Они были друзьями и только недавно начали проводить больше времени вместе, — утверждали люди из близкого круга Жуковой.
После этого Ставрос и Даша окончательно прекратили скрываться: их совместные снимки из путешествий по миру появлялись как в инстаграмах общих друзей, так и в прессе. Так, летом 2018 года они в компании друзей отдохнули в Сен-Тропе. В числе звездных приятелей тогда был замечен и нынешний ухажер Ирины Шейк Вито Шнабель, с которым ранее Даше приписывали роман. К слову, Ставрос явно не ревновал возлюбленную к Шнабелю и общался с ним по-дружески.
В марте 2019 года Ставрос Ниархос и Даша Жукова вместе отдохнули на элитном горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Спустя семь месяцев после этого именно в этом месте звездная пара сыграла пышную свадьбу.
Помолвка
В мае 2019 года Даша Жукова и Ставрос Ниархос второй раз в качестве пары посетили Met Gala. Романтичными снимками с возлюбленным, сделанными на этом мероприятии, основательница музея современного искусства "Гараж" уже открыто делилась в своем инстаграме.
Уже в следующем месяце в прессе появились первые слухи о помолвке пары. Тогда эта новость в СМИ просочилась благодаря сотрудникам нью-йоркского ресторана Red Rooster, в котором Ставрос и Даша отмечали радостное событие вместе с друзьями. По слухам, на том празднике пара пообещала закатить пышное торжество уже в конце 2019 года. Никаких официальных заявлений по случаю помолвки пара делать не стала — вместо этого они продолжали путешествовать со звездными друзьями по миру и активно делиться снимками из этих веселых поездок в соцсетях.
В начале октября Ставрос Ниархос устроил мальчишник, на котором собрал всех своих близких друзей, в том числе Вито Шнабеля, князя Монако Пьера Казираги и своего бизнес-партнера Альфонсо де Борбона. Проститься с холостяцкой жизнью наследник греческого магната решил в Мадриде, где в компании с приятелями посетил несколько вечеринок и местных модных клубов.
Незадолго до этого Даша Жукова также отметила девичник вместе с близкими подругами, среди которых была Эрин Фостер. Праздник явно прошел с меньшим размахом, чем у Ставроса: девушки провели тихий вечер в ресторане за разговорами и бокалами красного вина.
Пышная свадьба в Швейцарии
В середине октября Ставрос Ниархос и Даша Жукова без лишнего шума расписались в Париже, а присутствовали на этой церемонии только родные и близкие друзья пары, в том числе Майя Хоук, Дерек Бласберг, Дженнифер Майер и Дэвид Бекхэм. После этого молодожены начали планировать роскошное торжество по случаю своей свадьбы, которое они решили провести на любимом горнолыжном курорте Санкт-Мориц.
Грандиозная вечеринка в итоге состоялась в середине января 2020 года, а приглашено на нее было более 300 гостей из близкого круга друзей Даши и Ставроса. Тосты за молодоженов в этот вечер звучали от Кэти Перри и Орландо Блума, Кейт Хадсон, Дианы фон Фюрстенберг, Карли Клосс, принцессы Беатрис, Шарлотты Казираги и многих других.
Торжественную церемонию провел сам мэр Санкт-Морица. Невеста выбрала для вечеринки закрытое расшитое мелким бисером платье с кейпом от Valentino. После завершения официальной части в мэрии города молодожены отправились на само празднество, где их уже ждали многочисленные друзья.
В рамках торжества была устроена тематическая вечеринка в русском стиле: на ней гости соревновались в оригинальности нарядов, выполненных в традиционном стиле, а в качестве аксессуаров в основном выбирали расписные кокошники и уютные шапки-ушанки.
После завершения вечеринки Даша и Ставрос вместе с гостями еще на несколько дней задержались на горнолыжном курорте, где наслаждались прогулками и катанием на заснеженных склонах. Дальше все разъехались по своим делам: многочисленные гости — по своим родным странам, а молодожены — к себе домой в Нью-Йорк.
Семейная жизнь
В браке с Дашей Жуковой Ставрос Ниархос окончательно забыл о вечеринках, которые так любил в юности, и научился получать удовольствие от тихой семейной жизни. Поспособствовал этому и всемирный карантин, введенный практически во всех странах мира из-за пандемии коронавируса.
Ставрос и Даша с ее детьми от брака с Романом Абрамовичем провели самоизоляцию в своей семейной резиденции в Нью-Йорке. В апреле, когда меры, связанные со снижением заболеваемости, были максимально строгими, пара в уютном семейном кругу отпраздновала 35-летие Ставроса. Даша приготовила для любимого праздничный торт, свечи на котором Ставрос задул "в присутствии" многочисленных друзей: они следили за процессом и слали имениннику свои поздравления по видеосвязи в Zoom.
На карантине из-за невозможности посещать светские мероприятия и званые ужины Даша Жукова вообще стала больше экспериментировать на кухне. Например, в честь дня рождения основанного ею музея "Гараж" она вместе с дочерью Леей собственными руками испекла сметанник.
К слову, даже пандемия коронавируса не заставила Дашу и Ставроса, в отличие от большинства мировых звезд, стать более активными в соцсетях. Они продолжают вести закрытый образ жизни, а их новые снимки появляются разве что на страницах общих друзей, и то не часто. Одно можно сказать точно: на них они выглядят все такими же влюбленными, как в начале романа, и по-настоящему счастливыми!