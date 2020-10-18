Лунный день сегодня 18 октября 2020 года

Вадим Карасев

Луна очень изменчива в плане энергетики, поэтому каждый день она влияет на людей по-разному. Астрологи рассказали о том, как нужно вести себя сегодня, чтобы не потерять удачу на пути к успеху.

Это воскресенье обещает быть далеко не самым благоприятным, поэтому лучший путь к успеху будет связан с отдыхом. В этот день необходимо забыть на время обо всех проблемах и неурядицах, которые вас окружают. Очень полезными станут физические упражнения для снятия стресса и повышения энергетики.

Фаза Луны: начинается 3 лунный день. Луна растет в Знаке Скорпиона. Растущая Луна не гармонирует со стихией Воды, так что в этот день многие новые дела могут сорваться, едва начавшись. Астрологи не советуют рисковать, влезать в авантюры и перегружать себя делами.

Магнитные бури 18 октября: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

самостоятельность;отдых;спокойствие;прогулки;забота о здоровье.обман;хитрость;провокации.

Дома сегодня астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься только тем, что нравится. Если нравится уборка, значит, можно убраться. Если нравится бездельничать, значит, нужно позволить себе поваляться в постели. В такое воскресенье лучше не рисковать и не браться за сложные дела, не начинать ремонт и уж тем более не планировать переезд.

Что надеть в это воскресенье

Дома лучше носить одежду зеленого или желтого цвета. Эти оттенки помогают отдыхать, восстанавливать энергию и силы. При выходе на улицу лучше предпочесть темно-зеленую палитру. Если этот день для вас будет рабочим, можно надеть что-то черное. Очень полезными в этот день будут защитные камни: оникс, обсидиан, алмаз.

Финансы и работа 18 октября

В этот день лучше работать в одиночку, не прося никого о помощи. Этот день не подходит для коллективного труда. Также сегодня не стоит никому рассказывать о своих будущих планах. Это может поставить под угрозу все, что вы делали ранее. Еще Луна в Скорпионе накладывает запрет на ложь и обман.





Лучше быть честными во всем, что касается денег. Если будете что-то продавать сегодня, нельзя обманывать покупателя, так как от обмана прибыли не будет. Эксперты считают, что этот день подходит для приобретения и изготовления финансовых оберегов. Любые другие покупки лучше временно приостановить.

Любовь и общение в 3 лунный день

Сегодня лучше не перегибать с агрессией и напором, особенно в попытках познакомиться с новым человеком. Астрологи советуют провести день в уединении. Даже в социальных сетях лучше не провоцировать людей на негативные эмоции или ревность.

Если придется общаться с кем-то по работе, эти правила актуальны вдвойне. Чтобы не потерять авторитет и уважение клиентов, коллег и начальства, лучше быть осторожнее в высказываниях. Самым неудачным этот день будет для всех, кто занят в сфере политики и юриспруденции. Также в оба стоит смотреть врачам и работникам сферы услуг.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день очень важно заботиться о своем здоровье. Не нужно перегружать себя делами, питаться вредной едой. Важно провести день так, чтобы и тело, и разум как следует отдохнули и набрались сил перед началом новой недели.

Постарайтесь выйти на свежий воздух. Астрологи не советуют весь день сидеть за компьютером или перед телевизором. Это может негативно сказаться на настроении и самочувствии.