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Мнение: Эрдоган допустит стратегическую ошибку, вступив в антикрымский союз

Мнение: Эрдоган допустит стратегическую ошибку, вступив в антикрымский союз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустит серьезную стратегическую ошибку, если вступит в т.н. «Крымскую платформу», которая, по сути, является антикрымским союзом.

Такое мнение высказал депутат Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель, возглавляющий комитет по народной дипломатии и межнациональным отношениям.

«Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту „Крымская платформа“, который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку», — цитирует депутата РИА «Новости».

При этом Гемпель сравнил крымский и турецкий туристический потенциал, высказав прогноз, что с такими недружественными планами Турция рискует не только потерять российского туриста.

Тем временем сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Эрдогана о непризнании Крыма российской территорией, подчеркнул, что это лишний раз свидетельствует о том, что Россия и Турция не являются стратегическими партнерами.

«Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским… пообещал вместе с Украиной „поддерживать крымских татар“ (а как она их „поддерживает“, все прекрасно знают)… у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком „союзе“ речь и близко идти не может», — написал сенатор в своем микроблоге.

Ранее ИА Newstes сообщало о том, что Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией. В свою очередь Зеленский предложил Эрдогану вступит в т.н. «Крымскую платформу», целью которой является «объединение усилий для деоккупации Крыма».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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