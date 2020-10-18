На Украине предложили шантажировать Запад ядерным оружием

Вадим Карасев

Бывший глава Службы безопасности Украины, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что страна обладает всеми возможностями для воссоздания ядерного оружия. Он предложил таким образом шантажировать Запад.

По словам Смешко, Украина внесла значимый вклад в развитие атомного оружия, поскольку "подарила миру Королева".

"Я призываю напомнить, что нужно с уважением относиться к украинскому народу… Мы же искренне защищаем западный мир, мы искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?" – возмутился он.

В эфире YouTube-канала Ukrlife он подчеркнул, что официальный Киев располагает требуемыми техническими возможностями. Учитывая, что Украина "обеспечила мир безопасностью", сделав свой вклад в процесс разоружения, теперь она может говорить о своем достоинстве всему миру, уверен генерал.

Как сообщал Ruposters, ранее Украина и Турция подписали сразу ряд документов о сотрудничестве в оборонной сфере.