Настю Ивлееву требуют убрать из «Орла и решки»

Лидия Мартынова

Поклонники знаменитого шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница» внезапно изменили свое отношение к одной из самых ярких ведущих проекта Насте Ивлеевой. Во время голосования, проходящего до начала нового сезона, публика умоляла руководство передачи пригласить вышеуказанную персону, надеясь насладиться множеством новых актуальных шуточек «Настюшки Опасность».

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К слову, тогда даже захейтили Юлю Коваль, но после премьеры «Орла и решки» общественность резко полюбила соведущую, а вот «манерную и зажравшуюся» Ивлееву попросила убрать с глаз долой. Особенно возмутило поклонников новое видео жены Элджея в образе Мэрилин Монро, но Настя, как оказалось, являясь публичной персоной, критику воспринимать совершенно не умеет.

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«Чокнулись что ли? Видать такой крутой контент тут не катит»,

— высокомерно отметила Настя, что её мнение является самым правильным, только, разумеется, в более грубой форме.

Теперь опасность встала перед самой Настюшкой. Пора бы задуматься, если даже Коваль жалуют с распростертыми объятиями.

«Ивлеева со своими понтами может остаться сидеть дома, задолбала уже выпендриваться в сторисах, и орел и решку тоже из-за нее нет желания больше смотреть»,

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— написал парень в Instagram.Подпишись на нас в Яндекс Новости