Назван следующий шаг Запада для развала Украины

Алексей Вольцев

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Украину наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом он написал в фейсбуке.

По мнению политика, страны Запада не отказались от политики колонизации, только технологии захвата новых территорий со временем изменились.

"По плану США, Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой", — утверждает Журавко.

Он пояснил, что Украина не является классической колонией, так как западные силы пришли в уже развитую страну — с высоким уровнем науки, образования, промышленности, технологий и сельского хозяйства.