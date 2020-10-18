Назван следующий шаг Запада для развала Украины
Сегодня, 15:50 Алексей Вольцев
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Украину наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом он написал в фейсбуке.
По мнению политика, страны Запада не отказались от политики колонизации, только технологии захвата новых территорий со временем изменились.
"По плану США, Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой", — утверждает Журавко.
Он пояснил, что Украина не является классической колонией, так как западные силы пришли в уже развитую страну — с высоким уровнем науки, образования, промышленности, технологий и сельского хозяйства.
По материалам: ria.ru