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Назван следующий шаг Запада для развала Украины

Назван следующий шаг Запада для развала Украины
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Украину наглядным примером колониальной политики Запада. Об этом он написал в фейсбуке.

По мнению политика, страны Запада не отказались от политики колонизации, только технологии захвата новых территорий со временем изменились.

"По плану США, Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой", — утверждает Журавко.

Он пояснил, что Украина не является классической колонией, так как западные силы пришли в уже развитую страну — с высоким уровнем науки, образования, промышленности, технологий и сельского хозяйства.

# В мире
По материалам: ria.ru

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