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Названы пары знаков зодиака с лучшей совместимостью

Названы пары знаков зодиака с лучшей совместимостью
В издании Pinkvilla назвали наиболее совместимые пары знаков зодиака, которые при благоприятных обстоятельствах смогли бы прожить вместе чуть ли не всю жизнь.

Одной из самых совместимых пар считается союз Близнецов и Овна. Энергичность и непредсказуемость — вот два слова, которые идеально описывают такую пару. Несмотря на то, что представители этих знаков любят поспорить, они быстро могут прийти к компромиссу. У этих знаков вообще много всего общего, поэтому они могут создать отличную пару.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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