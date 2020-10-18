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Названы самые подешевевшие футболисты РПЛ

Названы самые подешевевшие футболисты РПЛ
Малком

Аналитический портал Transfermarkt представил список футболистов Российской премьер-лиги, больше других коллег потерявших в трансферной стоимости в 2020 году.

На вершине антирейтинга оказался бразилец Малком, играющий за "Зенит", он потерял сразу €10 млн и теперь стоит €30 млн. Вторым стал выступающий за ЦСКА и сборную России Марио Фернандес, он подешевел с €30 млн до €22 млн. За ним идет хорватский защитник "Зенита" Деян Ловрен, в начале года клуб мог заработать на его трансфере €20 млн, теперь же он стоит €12 млн.

В десятку антирейтинга вошли также швед Виктор Классон ("Краснодар"), поляк Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), колумбиец Вильмар Барриос ("Зенит"), аргентинец Себастьян Дриусси ("Зенит"), француз Реми Кабелла, а также игроки сборной России Антон Миранчук ("Локомотив") и Артем Дзюба ("Зенит"). С полным списком, в который вошли 185 футболистов, можно ознакомиться на сайте Transfermarkt.

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По материалам: uposters.ru

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