«Не имею к нему отношения» — Ольга Бузова подтвердила разрыв с Давой.

Анастасия Иванова

В истории самой известной пары российского шоу-бизнеса наступил не счастливый финал. Ольга Бузова подтвердила расставание со своим избранником Давой, с которым был вместе полтора года. Всё началась вчера, когда DAVA написал в своём Instagram очень трогательный пост:

«Для кого как, а для меня это не просто 17 октября, как-нибудь я обязательна поделюсь об этом Дне с вами, Родные. Оставлю это здесь, Вспомни» — написал рэпер.

Поклонники предположили, таким образом Давид хотел сделать предложение Оле или намекал на какой-то особенный день в их любовной истории. К сожалению, виновница публикации даже лайк не поставила и тем более не прокомментировала, что очень странно? А уже сегодня не стала молчать и всё рассказала на светской премьере мюзикла «Шахматы». Бузова расставила все точки над «И» и фактически подтвердила разрыв:

«Я даже не знаю об этом… К сожалению, я не могу отвечать за поступки других людей, могу отвечать только за свои слова и поступки. Я живу для вас, всегда мое сердце на распашку, но есть какие-то мои личные ситуации, которые я хранила, это был наш секрет. Поэтому с сегодняшнего дня я не имею к этому никакого отношения» — рассказала поп-дива.

DAVA, судя по всему, не особо расстроился и уже был замечен в stories в компании другой брюнетки.

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