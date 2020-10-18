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Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19

Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19
Стационарное лечение COVID-19 в Германии обходится в среднем в 10,7 тысячи евро, пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на немецкую компанию медицинского страхования AOK.

По данным газеты, компания, насчитывающая 26,5 миллиона клиентов, подсчитала среднюю стоимость лечения, проанализировав данные по застрахованным лицам. При этом в AOK отметили, что средняя стоимость лечения больных с COVID-19, которым в больнице необходима искусственная вентиляция легких, составляет 38,5 тысячи евро, что связано с "зачастую тяжелым течением болезни".

Другая немецкая страховая компания, Barmer, в которой застрахованы около 9 миллионов немцев, заявила, что средняя стоимость лечения COVID-19 без искусственной вентиляции легких составляет 6,9 тысячи евро, а в случае подключения пациента к ИВЛ - 31,7 тысячи.


Отмечается, что, согласно исследователям Берлинского технического университета и Института экономических исследований имени Лейбница, искусственная вентиляция легких требуется 14% всех больных, помещенных в стационары.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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