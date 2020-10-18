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«Освобождение BTS от службы будет несправедливым»: Корейские мужчины высказались!

«Освобождение BTS от службы будет несправедливым»: Корейские мужчины высказались!

Военная служба к-поп группы BTS — одна из самых популярных тем в социальных сетях. На днях корейское правительство заявило, что южнокорейскому бой-бэнду придется отслужить в армии, несмотря на тот неоценимый вклад, который он сделали для своей страны. Но участники могут отложить военную службу на более поздний срок.


Отметим, что по закону олимпийцы, спортсмены, завоевавшие золотые медали, и отмеченные наградами музыканты, имеют право на освобождение из-за их выдающегося культурного вклада. 


Как же корейские мужчины отнеслись к тому, что артистам сделали поблажки. На YouTube-канале Asian Boss вышел новый выпуск «Street Debate», в котором узнали мнение парней, которые уже служили в армии.

«Я считаю, что освобождение BTS от службы будет несправедливым. Это заставит меня пожалеть о своем потерянном времени»,

— заявил один из мужчин.

Нашлись и те, кого устраивает, что к-поп группа получит освобождение от службы за их вклад в страну. Тем не менее, они хотят, чтобы критерии освобождения стали более ясными для артистов и других лиц, которые не вписываются в текущие категории льгот.

Давай посмотрим это видео вместе!

А как считаешь ты?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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