От коронавируса скончался глава администрации Ялты

Влада Некрасова

Сегодня, 18 октября, стало известно, что скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. У него был обнаружен коронавирус.

30 сентября чиновник был госпитализирован с пневмонией. Тогда он оценил свое состояние как «нормальное». Ивану Имгрунту было 59 лет.

Имгрунт возглавил администрацию Ялты в ноябре 2019 года. Он заслуженный юрист Кубани, до 2000 года работал в органах прокуратуры. В мае 2020 года Имгрунт обратился к потенциальным туристам крымского города, которые в этом году из-за ограничительных мер не смогли приехать на отдых, заверив их в том, что после завершения пандемии Ялта будет снова готова принять гостей.