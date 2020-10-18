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От коронавируса скончался глава администрации Ялты

От коронавируса скончался глава администрации Ялты

Сегодня, 18 октября, стало известно, что скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. У него был обнаружен коронавирус.

30 сентября чиновник был госпитализирован с пневмонией. Тогда он оценил свое состояние как «нормальное». Ивану Имгрунту было 59 лет.

Имгрунт возглавил администрацию Ялты в ноябре 2019 года. Он заслуженный юрист Кубани, до 2000 года работал в органах прокуратуры. В мае 2020 года Имгрунт обратился к потенциальным туристам крымского города, которые в этом году из-за ограничительных мер не смогли приехать на отдых, заверив их в том, что после завершения пандемии Ялта будет снова готова принять гостей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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