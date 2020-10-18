Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками

Влада Некрасова

Телеграммы от имени президента России Владимир Путина с поздравлениями в адрес зарубежных коллег направляются по дипломатическим каналам, но глава государства может дополнить их содержание в телефонном разговоре, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как правило, чаще всего, отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, она передается через министерство иностранных дел, затем через посольство… и также в зависимости от уровня взаимоотношений, личного диалога президент иногда может дополнять эту телеграмму поздравлениями в телефонном разговоре", - сказал Песков.

Путин 7 октября сам отметил день рождения, в его адрес были направлены поздравительные программы от лидеров других стран, некоторые также позвонили.