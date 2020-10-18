Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками

Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками

Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками
Телеграммы от имени президента России Владимир Путина с поздравлениями в адрес зарубежных коллег направляются по дипломатическим каналам, но глава государства может дополнить их содержание в телефонном разговоре, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как правило, чаще всего, отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, она передается через министерство иностранных дел, затем через посольство… и также в зависимости от уровня взаимоотношений, личного диалога президент иногда может дополнять эту телеграмму поздравлениями в телефонном разговоре", - сказал Песков.

Путин 7 октября сам отметил день рождения, в его адрес были направлены поздравительные программы от лидеров других стран, некоторые также позвонили.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мнение: Эрдоган допустит стратегическую ошибку, вступив в антикрымский союз
Мнение: Эрдоган допустит стратегическую ошибку, вступив
Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками
Песков рассказал, как Путин поздравляет своих коллег с праздниками
Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19
Немецкие СМИ оценили стоимость лечения COVID-19
Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах
Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах
Стивен Кинг заявил, что "Чужака" продлили на второй сезон
Стивен Кинг заявил, что "Чужака" продлили на второй сезон
«У Ви воняют ноги!» — АРМИ осудили фанатку за клевету
«У Ви воняют ноги!» — АРМИ осудили фанатку за клевету
Латышских националистов возмутил призыв дать русским равноправие
Латышских националистов возмутил призыв дать русским равноправие
На Украине предложили шантажировать Запад ядерным оружием
На Украине предложили шантажировать Запад ядерным оружием
Как час рождения влияет на характер и судьбу человека
Как час рождения влияет на характер и судьбу человека
Аж до Владивостока. Экс-глава СБУ заявил о масштабной "империи"
Аж до Владивостока. Экс-глава СБУ заявил о масштабной "империи"
Чен из EXO подтвердил, что уходит в армию
Чен из EXO подтвердил, что уходит в армию
BTS номинированы на премию «Грэмми» 2021 года
BTS номинированы на премию «Грэмми» 2021 года

Топ на сегодня

Армения и Азербайджан склонились к гуманитарному перемирию в Карабахе
Армения и Азербайджан склонились к гуманитарному перемирию в Карабахе
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит через Иран
Война в Карабахе влияет на проект «Шелковый путь»: Китай ответит
В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери
Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери
Драма на юго-востоке Москвы — женщина убила мужчину и покончила с собой
Драма на юго-востоке Москвы — женщина убила мужчину и покончила

Еще по теме

Путин поздравил Асада с освобождением Пальмиры
Песков рассказал о поздравлениях, которые поступают Путину
Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с Олландом и Меркель
Путин и Сергеев обсудят процесс реформирования РАН