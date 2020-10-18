"Пьяное" ДТП под Киевом: в одной из разбившихся машин нашли крупную сумму денег

Влада Некрасова

Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В субботу, 17 октября, под Киевом в нескольких километрах от Беличей произошло ДТП, в котором столкнулись Mazda, Opel и Hyundai, водитель которого не справился с управлением.

По предварительной информации, «кореец» с двумя пассажирами направлялся в сторону Ирпеня и на закруглении дороги машина оказалась на встречной. Там произошло мощное столкновение с Opel и он улетел в глубокий кювет.

По касательной удар пришелся и в Mazda. Hyundai продолжил движение, потерял колесо, а также моторный отсек вместе с двигателем.

Задымившийся Opel бросились тушить проезжающие мимо водители. Супружескую пару, ехавшую в машине, госпитализировали.

«Скорые» забрали также водителя и пассажиров Hyundai. По рассказу очевидцев, все трое были с явными признаками алкогольного опьянения. Судя по всему, это были строители, отметившие сдачу объекта. В их машине нашли около 35 тысяч гривен. Деньги передали одному из наименее пострадавших пассажиров.

Из-за аварии на трассе в обоих направлениях были заторы.

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