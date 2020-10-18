По мотивам "Жареных зеленых помидоров" снимут сериал

Алексей Вольцев

. По мотивам фильма 1991 года, основанного на романе Фэнни Флэгг "Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок", снимут сериал, сообщает THR.

Шоу станет современным переложением знаменитой истории о женской дружбе.

Одну из главных героинь Иджи Тредгуд в новом проекте сыграет кантри-певица Риба Макинтайр. Она возвращается в кафе "Полустанок" десять лет спустя и видит, как изменился город и как повзрослела дочь.

Продюсером выступит Норман Лир, который также продюсировал оригинальный фильм. Вместе с ним работать над сериалом будет и сама Фэнни Флэг, принимавшая участие в написании сценария ленты 1991 года.

В оригинальной ленте снимались Мэри Стюарт Мастерсон, Мэри-Луиз Паркер, Кэти Бейтс, Джессика Тэнди, Сисели Тайсон.