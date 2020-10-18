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По мотивам "Жареных зеленых помидоров" снимут сериал

По мотивам "Жареных зеленых помидоров" снимут сериал
. По мотивам фильма 1991 года, основанного на романе Фэнни Флэгг "Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок", снимут сериал, сообщает THR.

Шоу станет современным переложением знаменитой истории о женской дружбе.

Одну из главных героинь Иджи Тредгуд в новом проекте сыграет кантри-певица Риба Макинтайр. Она возвращается в кафе "Полустанок" десять лет спустя и видит, как изменился город и как повзрослела дочь.


Продюсером выступит Норман Лир, который также продюсировал оригинальный фильм. Вместе с ним работать над сериалом будет и сама Фэнни Флэг, принимавшая участие в написании сценария ленты 1991 года.


В оригинальной ленте снимались Мэри Стюарт Мастерсон, Мэри-Луиз Паркер, Кэти Бейтс, Джессика Тэнди, Сисели Тайсон.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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