Подготовка яблоневого сада к зиме

Лидия Мартынова

Осенью нужно помочь яблоням восстановить силы после плодоношения и подготовиться к предстоящей зиме.

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Сроки работ

Вовсе не обязательно пытаться провести все работы в саду за один день. Все необходимые мероприятия можно провести в несколько подходов.

Первое, что необходимо сделать после снятия яблок – обильно пролить деревья и подкормить. Затем обрабатывают стволы и ветви против инфекций и вредителей, и убирают все растительные остатки в саду.

Провести все эти работы можно в середине осени, желательно успеть до заморозков.

Полив и подкормки

Важно полить яблоневые деревья, если осень засушливая. Но даже сильные проливные дожди могут промочить землю только на несколько сантиметров.

Чем старше дерево, тем больше ему нужно воды. До 5 лет под яблоню льют около 50 л воды. Под дерево старше 15 лет выливают 150 л воды. Корни дерева должны быть полностью напитаны влагой.

Чтобы удобрить яблони, необходимо на пол штыка вскопать приствольные круги. Затем в землю заделывают компост или навоз, а затем добавляют суперфосфат и калий. Эта процедура подкормит деревья, а также повысит их устойчивость к низкой температуре зимой.





Обрезка и побелка

Осенью срезают все поломанные и засохшие веточки. Секатор должен быть острым, держат его под углом. Также удаляют все ветви, растущие под острым углом. Все срезы закрашивают масляной краской. Все обрезки надо вынести из сада.

После обрезки следует побелить деревья перед зимой раствором из купороса, воды и извести. Берут на 10 л воды 3 кг извести гашеной и 500 г медного купороса.

Эта процедура защитит деревья от вредителей, зимующих в коре, а также от болезней и грызунов.

Мульчирование

Чтобы защитить корни от чрезмерного переохлаждения зимой, яблони следует мульчировать. Можно закрыть приствольные круги черной пленкой либо же агроволокном, а также покрыть органикой или компостом.

В качестве органики можно использовать кору солому или скошенную траву. Подойдут и опавшие листья. Почву нельзя мульчировать в сырую погоду, так как может появиться плесень.

Если мульчировать деревья будут стружкой или опилками, их надо смешать с азотистыми удобрениями и доломитовой мукой и выдержать минимум год. В сене или в соломе могут зимовать мыши, поэтому под слой такой мульчи подкладывают отпугивающие средства против грызунов. Лучшим компостом для яблони будет компост с деревянной щепой и опилками.

Молодые деревья обязательно надо защитить от мороза. Можно обмотать стволы бумагой, мешками. Можно также использовать картон или сосновые палки. Многие садоводы обкладывают стволы стеблями кукурузы.